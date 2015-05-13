به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، «تکتیرانداز آمریکایی»، «پسر بچگی»، «بردمن» از جمله فیلمهایی هستند که در بخش فیلمهای خارجی جوایز دیوید دی دوناتللو کاندیدا شدهاند. هر سه این فیلمها کاندیدای اسکار بودند و در بخشهایی موفق به دریافت جایزه اسکار شدند و در نهایت «برد من» جایزه بهترین فیلم را از آن خود کرد.
در میان پنج کاندیدای بخش فیلم خارجی به جز این سه فیلم آمریکایی، فیلم «مامی» از سینمای کانادا نیز جای دارد که کاندیدای اسکار خارجی هم بود و فیلم «نمک زمین» از سینمای فرانسه و برزیل که کاندیدای اسکار در بخش مستند بود.
در میان کاندیداهای جوایز دیوید دی دوناتللو فیلم «ارواح سیاه» ساخته فرانچسکو مونزی با دریافت ۱۶ نامزدی در راس فیلمهای تحسین شده جای گرفت. فیلم «شگفت آور جوان» ساخته ماریو مارتونه با ۱۴ نامزدی در بخشهای مختلف در مکان دوم جای گرفته است. «مادرم» ساخته نانی مورتی نیز که در جشنواره کن به نمایش در میآید و «پسر نامرئی» ساخته گابریله سالواتوره هر یک با ۱۰ نامزدی دیگر فیلم های مطرح سال سینمای ایتالیا را تشکیل داده اند.
کاندیداهای بخش بهترین کارگردانی نیز شامل «ارواح سیاه» مونزی ، «قلبهای گرسنه» ساوریو کوستانزو، «شگفت آور جوان» مارتونه ، «مادرم» مورتی و «آنها به مرغزارها باز میگردند» ساخته ارمانو اولمی هستند.
کاندیداهای بهترین فیلم اروپایی شامل «قصههای وحشی» دامین زیفرون و «تئوری همه چیز» ساخته جیمز مارش هستند. «لاکی» ساخته استیون نایت، «غرور» ساخته متیو مارکوس و «شکست چرخه شکسته شده» ساخته فلیکس فن گرونینگن دیگر فیلمهای این بخش هستند.
مراسم اهدای جوایز ۱۲ ژوئن برگزار میشود.
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