مسلمانان نسبت به خطر تهدید کننده جان شیخ نمر حساس باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد با اشاره به حکم اعدام شیخ نمر گفت: این عالم شیعی معتقد است همانطور که دیگران در حکومت کشور عربستان دارای حق هستند ما نیز از حق برخورداریم و او خواستار ایجاد حقوق جمعی برای مردم است تا قانون به صورت یکسان برای همه اجرا شود.

وی ادامه داد: مسلمانان باید نسبت به خطری که جان شیخ نمر را به عنوان یک عالم مجاهد تهدید می‌کند حساس باشند و این در حالی است که اخبار رسیده مبنی بر آن است که قاضی حکم اعدام این عالم را صادر کرده اما قاضی و کسانی که در رأس این حکم قرار دارند باید در تصمیم خود تجدید نظر کنند.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: حکم اعدام شیخ نمر در حالی صادر شد که در هیچ جای دنیا مدعی، قاضی و مجری حکم، یک نفر نیست و بر اساس دستورات اسلام نباید در پرونده شیخ نمر یک نفر را به عنوان مدعی و قاضی قرار دهند.

وی با اشاره به سخنان شیخ نمر در سخنرانی‌های خود، بیان داشت: این روحانی عربستانی در سخنان خود آورده است که شیعه در این کشور دارای جمعیت بوده، اصالت داشته و به نبی مکرم اسلام(ص) منسوب هستند، پس همانطور که دیگران در این کشور حق دارند، حق ما را نیز بدهید.

آیت الله سبحانی با اشاره به برخی از ظلم‌ها به شیعیان در عربستان، اظهار داشت: متأسفانه کودکان شیعی در دبستان‌های حفظ قرآن این کشور جایی نداشته و دانشجویان از حضور در دانشگاه‌های فنی و پزشکی محروم بوده یا نمره قبولی به دست نمی‌آورند.