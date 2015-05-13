آثار دو بخش جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ نمایش بخش صحنه ای و ۲۴ نمایش بخش بین الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند.

فهرست آثار راه‌یافته به بخش صحنه‌ای جشنواره به شرح زیر است:

نسیم اسد پور، «اپراتور نوع چهارم» از دانشگاه هنر، محمد رضا پور مقدم «یاشیما» از تربیت مدرس، سهراب مالمیر، «کسی در خانه نیست»، تهران، فائزه رخ فیروز «به یاد آر مرا» از دانشگاه هنر، آرش طاهرخانی، «مهمانی» از دانشگاه تهران، میلاد خرمن بیز، «مه» از سایر دانشگاه‌ها، سحر رضوانی، «نگهبان واژه‌ها» از هنر و معماری، اسمعیل صالحی، «خانه عروسک» از دانشگاه هنر، ایمان عزیزی صدیق، «چند عکس از یک جنگ» از دانشگاه تهران، پویا رئیسی، «پ س/ در» از دانشگاه هنر و معماری، حسین صحرایی، «کورگم‌ها» از دانشگاه تهران، شیرین جروقی «دامپزشکی» از دانشکده سوره، مهسا یاوریان «در انتظار گودو بمان اتللو» دانشکده سوره، سهیل ساعی «بازی استریندبرگ» از هنر و معماری، فاطمه عرفانی «تلنگر» از سایر دانشگاه ها، نوید بانی «خنیا» از هنر و معماری، محمد ریاضت «اینفورماتزیون» از دانشکده سوره، طاهره پرورده «گزارش یک خواب تاریک خانه» از دانشگاه هنر، میلاد رضایی‌کیا «شاتگان» از دانشکده سوره، محمد ولیزادگان «او شمال من...» از هنر و معماری امین اسفندیار «فردا» از تهران، حمید رضا استوار «ماهی پروانه می‌شود گاهی» از دانشگاه تهران.

نمایش‌‌های بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی معرفی شدند

هیات انتخاب بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی ۲۴ نمایش راه‌یافته به این رویداد را معرفی کردند.

اسامی نمایش‌های پذیرفته شده در بخش بین‌الملل جشنواره تئاتر دانشگاهی به شرح زیر است:

«لیپ سینک» به کارگردانی پویش فروزنده، دانشگاه سوره، «وقت نهار» به کارگردانی رضا بهاروند، دانشگاه هنر و معماری، «بار» به کارگردانی گلاره ریحانی از دانشگاه هنر، «میخواستم بهتون بگم» فرزام رنجبر، دانشگاه تهران، «مکان اتفاق ناگوار» راحله تعبدی، دانشگاه هنر، «انکار»، قاسم مومن، دانشگاه هنر و معماری، «شنل قرمزی»، احسان شایان‌فر، دانشگاه هنر، «چای قاطری»، نصرالله اوصیا، دانشگاه سوره، «سر بسته از تهران»، مجتبی کریمی، دانشگاه هنر، «مصنوعی»، رامین اکبری، سایر دانشگاه‌ها، «مرسولات پترزبورگ»، مازیار سیدی، دانشگاه هنر، «شینیون»، حسین پوریانی‌فر، دانشگاه سوره، «هویت پروانه‌های مرده»، احمد سلگی، دانشگاه تهران، «دیگران»، نرگس بهروزیان، دانشکده سوره، «آدم آدم است»، حسن معینی، دانشگاه هنر، «هملت دیو»، بابک رفاهی، دانشگاه هنر و معماری، «ماشینیست»، مهدی مشهدی کاظمی، دانشگاه هنر و معماری، «خاطرات یک گاو توسری خور»، عبدالحمید امرالهی، دانشگاه آزاد فسا، «آدم آدم است»، فریده گرمساری، علمی کاربردی بندرعباس، «آدم برفی سیاه» محسن حکیمی، دانشگاه آزاد واحد علی‌آباد کتول، «بهار تابلوی نقاشی من»، شقایق آقازاده، دانشگاه هنر شیراز، «Did you enjoy your dish gentlemen»، به کارگردانی Pavol Seris از کشور اسلواکی، « Locus Amoenus» به کارگردانی Miquel Segovia Garell محصول کشور اسپانیا و «QUI-ES-TU? TU ME TUES» به کارگردانی Giuseppe L.Bonifati کاری از کشور ایتالیا ۲۴ نمایش حاضر در بخش بین‌الملل هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی هستند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ۲۶ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دبیری امیر مرسلی برگزار می‌شود.