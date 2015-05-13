تهاجم سعودی ها به یمن توحش واقعی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مجتهد شبستری چهارشنبه طی سخنانی کوتاه در دیدار با فعالان جمعیت هلال احمر آذربایجان شرقی گفت: تهاجم سعودی ها به یمن دور از انسانیت و توحش واقعی است چرا که تنها نتیجه این حملات وحشیانه چیزی جز به خاک و خون کشیده شدن مردم بیگناه و زنان و کودکان بی دفاع نبوده است.

امام جمعه تبریز در ادامه با اشاره به آمادگی کامل مردم و نظام جمهوری اسلامی ایران برای امدادرسانی به تجاوز دیدگان یمنی تاکید کرد: مردم ایران اسلامی به خصوص مردم آذربایجان شرقی همواره در یاری مظلومان پیشگام بوده و امروز هم آماده اند به یاری مردم مظلوم یمن بشتابند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان کوتاه خود به تاریخچه جهانی هلال احمر اشاره کرد و اظهار داشت: غربیان مدعی پایه گذاری حقوق بشر در جهان هستند در حالی که هم اکنون با وقاحت تمام ناقض حقوق اولیه بشریت بوده و مقابل وحشیگری های آل سعود در یمن و ممانعت آنها از ورود کمک های امدادی به این کشور سکوت و خاموشی اختیار کرده اند.