متجاوز به عنف در قزوین به دار مجازات آویخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادگستری قزوین، حجت‌ الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در این باره اظهارداشت: روزهای نخستین سال ۸۸ مأموران پلیس با جسد مردی روبرو شدند که دهانش با چسب نواری بسته شده و یک روسری آبی از جلو چانه به دور گردن بسته شده و البته این روسری با دو گره محکم شده بود.

وی افزود: طناب حلقه شده دور گردن مقتول و شیار طناب از جلوی گردن به سمت گوش مقتول، آثار خون مردگی بر روی بازو و شکم مقتول کافی بود تا پلیس در همان ساعت‌های نخستین به بررسی پرونده با موضوع قتل بپردازد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: در نتیجه با دستور قضایی، تحقیقات میدانی و لازم آغاز شد و مأموران پلیس با بررسی‌های خود بههمسر مقتول مشکوک و وی را مورد بازجویی قرار دادند اما متهم که از بیان حقیقت طفره می‌رفت؛ مأموران پلیس در بررسی تماس‌های تلفنی همسر مقتول به بررسی ۵۰ تماس وی با یک شماره تلفن رسیدند.

این مسئول ادامه داد: خ. احمدی ۴۳ ساله ساکن تاکستان در آن سوی تماس‌های این زن قرار داشت، این فرد دارای سابقه محکومیت کیفری و در یک نانوایی مشغول به کار بود؛ متهم در تحقیقات اولیه منکر هرگونه ارتباطی با این پرونده شد.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با استفاده از شگردهای خاص خود و در بررسی‌های فنی و پلیسی به سرنخ‌های جدید رسیدند و در فرآیند بازجویی متهمان، آن‌ها وادار به اعتراف شدند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین عنوان کرد: بررسی‌‌های پلیس نشان داد که این دو متهم از مدتی قبل با هم رابطه نامشروع داشته‌اند که در ادامه همسر مقتول «متهم ردیف دوم پرونده» از خ. احمدی «متهم ردیف دوم» می‌خواهد تا همسرش را به قتل برساند در نتیجه یک روز صبح زود متهم ردیف دوم به تنهایی وارد خانه مقتول می‌شود و البته همسر مقتول از قبل به روستای خود رفته بوده است.

صادقی نیارکی یادآور شد: متهم ردیف نخست، به مقتول در حالی که خوابیده بود نزدیک می‌شود و با متوجه شدن مقتول از حضور این فرد از دیدن او شوکه می‌شود و در این حال متهم اجازه هرگونه حرکتی را از مقتول گرفته و دستان و دهان وی را می‌بندد و او را خفه می‌کند.

وی ادامه داد: پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری استان قزوین مورد بررسی قرار می‌گیرد و با احراز وقوع قتل عمد و بازسازی صحنه جرم توسط متهم و نظریه پزشکی قانونی موجب شد تا اتهام متهمان برای دادگاه احراز شود.

این مسئول یادآور شد: در نتیجه بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۸، بند یک و تبصره یک ذیل ماده ۴۳، بند الف ماده ۲۰۶ و بندهای یک و چهار ماده ۲۳۱ و مواد ۴۷، ۲۰۷، ۲۱۹، ۲۵۷ و ۲۶۱ قانون مجازات اسلامی، متهم ردیف اول به قصاص نفس با چوبه‌دار و متهم ردیف دوم به تحمل هشت سال حبس محکوم شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: دادگاه این دو متهم را در رابطه با اتهام زنا، با توجه به عدم حصول قواعد شرعی در اثبات، به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری، تبرئه ولی با توجه به اقرار آن‌ها به روابط نامشروع مادون زنا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی هر یک را به تحمل ۹۹ ضربه شلاق تعزیری محکوم کرد.

وی افزود: رأی صادره پس از طی مراحل مربوطه در دیوان عالی کشور تأیید و حکم قصاص متهم ردیف نخست با اذن رئیس قوه قضائیه در زندان مرکزی قزوین با حضور اولیای دم به اجرا درآمد.