به گزارش خبرگزاری مهر، علیاکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که هماکنون در یکی از بیمارستانهای تهران بستری است، درخصوص اظهارات اخیرش درباره بدعهدی آمریکاییها در مذاکرات هستهای گفت: دبه درآوردن را به مزاح گفتم، شکر خدا همه چیز بهخوبی پیش میرود.
رئیس سازمان انرژی اتمی تأکید کرد: دبه کردن آمریکاییها در مذاکرات هستهای خیلی جدی نیست و به جایی نمیرسد.
وی افزود: با هدایت مقام معظم رهبری عزیز و بزرگوار، حمایتهای رئیس جمهور، آقای ظریف و تیم مذاکرهکننده هستهای، مطمئنم با حفظ عزت، منافع و حاکمیت ملی به سرانجام خوبی خواهیم رسید.
صالحی در گفتوگو با صدا و سیما تصریح کرد: ایران کشوری نیست که بخواهد تسلیم اینگونه فشارها شود و دبههایشان هم خیلی جدی نیست و به جایی نمیرسد ما آنچه میخواستیم در بعد فنی گرفتیم و جای هیچ گونه نگرانی نیست.
معاون رئیسجمهور گفت: مردم عزیز هم بدانند که ما این مسئولیت را کاملا در وجود خود احساس میکنیم که آنچه خواست مردم و مقام معظم رهبری است تأمین میشود و سر سوزنی از این خواستهها عبور نمیکنیم و در همان چارچوب عمل خواهیم کرد.
وی همچنین اظهار داشت: اکنون که شما بهمزاح سخن گفتید من هم میگویم طرف مقابل، آقای مونیز اگر میخواهد مذاکره کند بیاید اینجا بنشینیم با هم مذاکره کنیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی در بخش دیگری از این مصاحبه حال عمومی خود را رضایت بخش دانست و از ابراز لطف مردم و مسئولان قدردانی کرد.
صالحی گفت: حال من بسیار خوب است، اتفاقی افتاد که شکر خدا رفع شد و با وجود پزشکان حاذقی که داریم جراحی انجام شد و بخشی از روده را برداشتند و بحمدالله در وضع بسیار خوبی هستم و هیچ مشکلی نیست.
وی افزود: به برکت دعای عزیزان هرچه زودتر بیمارستان را ترک میکنم و به محل کارم بازمیگردم. ممکن است ترخیصم برای بخشی از کار چند روزی طول بکشد که به منزل بروم و برای بخش دیگری نیز یک ماه طول میکشد که عمل نهایی را انجام دهیم، اما همه چیز خوب است.
صالحی اضافه کرد: بنا به گفته پزشکان شرایط به گونهای ایجاد شد که خطر بزرگی از بنده رفع شد که این هم ناشی از دعای خیر مردم است. برایم دو اتفاق افتاد ابتدا کولونوسکوپی بود و بعدش منجر به عمل جراحی شد که لطف خدا شامل حالم شد والا خطر جدی بود.
معاون رئیس جمهور با ابراز امیدواری برای استمرار خدمت به مردم با هدف رضای خدا افزود: همه عشقم خدمت به مردم است و به همین علت مردم از دیشب بزرگوارانه مرا مرهون الطافشان قرار دادند.
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