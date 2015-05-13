قائم مقام ستاد صیانت از آثار سینمایی و سمعی و بصری منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این حکم آمده است: بهره گیری از رویکرد ایجابی در مبارزه با عرضه غیر مجاز آثار سمعی و بصری از قبیل استفاده از شبکه های اجتماعی و رسانه ها و همچنین ارتباط با صنوف مختلف از جمله تهیه کنندگان، موسسات ویدئو رسانه و دفاتر پخش از مهمترین اقداماتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این حکم خطاب به آقایی آمده است: بهره برداری از تجارب نهادهای نظارتی و قضایی و آسیب شناسی روندهای جاری و اجرای سیاست های ستاد صیانت از دیگر وظایفی است که جهت ایجاد فضای اطمینان بخش در حوزه فرهنگی باید به آن ها پرداخت.

در احکامی جداگانه از سوی سید مصطفی ابطحی، جواد صباغ و نصرت الله مرادی نیز به ترتیب به سمت معاونت امور استان ها و معاونت اداری، مالی و پشتیبانی منصوب شدند.