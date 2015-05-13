سوریان در آمریکا کشتی نمی گیرد/ حضور حتمی تمامی مدعیان در انتخابی

به گزارش خبرنگار مهر، در شرایطی که اعلام شد برخی از فرنگی‌کاران منتخب ایران برای حضور در مسابقات جام کُرپی آمریکا به این کشور دعوت شدند، اظهارات ضد و نقیض فراوانی مطرح شد که البته بیشتر به حضور حمید سوریان اختصاص داشت.

طبق دعوت‌نامه رسمی ارسالی به فدراسیون کشتی ایران، حضور حمید سوریان در مسابقات چند جانبه جام کُرپی آمریکا بنا به دعوت رسمی برگزارکنندگان این رقابتها صورت گرفته و مسئولان کشتی این کشور در نظر دارند با حضور ستاره کشتی جهان و المپیک به عنوان میهمان ویژه، سطح تبلیغاتی مسابقات خود را ارتقا دهند.

سفر احتمالی سوریان به آمریکا که البته هنوز از سوی وی تایید یا تکذیب نشده، در همان ابتدا باعث بروز شایعاتی در نحوه انتخاب ملی پوش وزن ۵۹ کیلوگرم برای رقابتهای جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس شد که در صورت تحقق، می توانست فرایند انتخابی تیمهای ملی را زیر سوال ببرد.

به همین دلیل یکی از مسئولان فدراسیون کشتی به این شایعات پایان دهد و اعلام کرد: "حضور حمید سوریان در مسابقات جام کُرپی آمریکا به هیچ عنوان ربطی به رقابتهای انتخابی تیم ملی ندارد و قرار نیست سوریان در این مسابقات به میدان برود. از سویی دیگر تنها یک کشتی گیر در وزن ۵۹ کیلوگرم به آمریکا اعزام می شود که شانس محمد نوربخش در این وزن نسبت به محسن حاجی پور بسیار بیشتر است. ضمن اینکه همه چیز مشروط به صدور ویزا از سوی سفارت آمریکا بوده و هیچ اعزامی هنوز قطعی نشده است."

با توجه به توضیحات این مقام آگاه مشخص شد حضور تمامی مدعیان وزن ۵۹ کیلوگرم در رقابتهای انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی حتمی و اجباری است و هیچ استثنایی برای مدعیان وجود ندارد. بدین ترتیب تکلیف حضور حمید سوریان در جام کُرپی آمریکا نیز روشن شد و اظهارات برخی از اهالی کشتی مبنی بر معافیت وی از رقابتهای انتخابی و مصدومیت‌های احتمالی او کاملا منتفی است.

گزارش: علیرضا هنرمنش