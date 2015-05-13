یزدان قبادیان شهردار ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی در سالن اجتماعات بنیاد حفط آثار و ارزشهای دفاع مقدس که صبح چهارشنبه با حضور مسئولان ارشد استان ایلام و اعضای شورای شهر و همچنین ریش سفیدان و معتمدان شهر ایلام برگزار شد، یزدان قبادیان به عنوان شهردار ایلام معرفی و از زحمات حبیب الله منصورپور تقدیر و تشکر شد.

در این مراسم که تعداد زیادی از مردم و مسئولان حضور داشتند، عده ای از مهمانان مجبور شدند بیرون از سالن نظاره گر مراسم تودیع و معارفه شدند.

بیشتر سخنرانان این مراسم بر حفظ ثبات در مدیریت شهری و زیباسازی شهر ایلام تاکید داشتند و البته خواهان توجه بیشتری از سوی مسئولان کشوری با توجه به اعتبارات محدود در استان به مرکز استان شدند.

یزدان قبادیان قبل از این به مدت هفت سال در شورای شهر فعالیت داشته است و به عنوان سی و پنجمین شهردار ایلام معرفی شده که البته ویژگی بارز وی جوان بودن است چراکه ۳۶ سال سن دارد.