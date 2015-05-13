روحانی: ملت عراق اجازه نمی دهد دیگران برایش تصمیم گیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری مشترک حجت السلام حسن روحانی رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران و فواد معصوم رئیس جمهور عراق صبح امروز در کاخ سعد آباد برگزار شد.

روحانی در نشست مشترک با همتای عراقی خود، با تاکید براینکه برای ما ثبات و امنیت عراق حائز اهمیت است و امنیت عراق را امنیت ایران می‌دانیم، اظهارداشت: در زمینه ایجاد ثبات و امنیت در عراق هرگونه مساعدت و کمکی که دولت عراق برای مقابله با تروریسم و امنیت خود بخواهد این آمادگی را داریم که ارائه کنیم. همان‌گونه که در ماه‌های گذشته در مقام عمل این همکاری‌ها را به اثبات رساندیم.

ملت عراق اجازه نمی دهد دیگر کشورها برای تجزیه آن تصمیم بگیرند

وی مردم عراق را یک ملت واحد نام برد و گفت: ملت عراق یک ملت بزرگ است و برای ثبات و انسجام خودش برنامه‌ریزی دارد و اجازه نمی‌دهد که دیگر کشورها برای اختلاف و تجزیه آن تصمیم بگیرند.

روحانی در ادامه با اشاره به روابط اقتصادی میان دو کشور تصریح کرد: برای اتصال بزرگراه‌ها، تعدد مسافرین و همچنین در زمینه انرژی و نفت و گاز و صنعت با یکدیگر گفت‌وگو کرده‌ایم.

در خصوص سوریه و مسائل مهم منطقه با هیات عراقی اتفاق نظر داریم

رئیس‌جمهور برای حل مسائل و بحران‌های منطقه‌ای همکاری و هم‌فکری‌های میان کشورهای منطقه را مورد توجه قرار داد و گفت: با طرف عراقی در خصوص سوریه و مسائل مهم منطقه اتفاق نظر داریم و در مورد مساله امنیتی سوریه و مسائل دیگری که در منطقه در حال رخ دادن است و شرایط وخیمی که در یمن شاهد آن هستیم گفتگو و تبادل نظر کردیم.

وی ادامه داد: باید یک آتش‌بس فوری به معنای واقعی کلمه در یمن اتفاق بیفتد چراکه مردم یمن امروز نیازمند دارو، مواد غذایی و تیم پزشکی هستند.

رئیس جمهور گفت: مساله یمن مساله منطقه‌ای و سیاسی نیست بلکه یک مساله انسانی برای همه کشورهای منطقه و جهان است.

وی با اشاره به خطر تروریسم در منطقه خاطرنشان کرد: ما در زمینه خطر تروریسم در منطقه و همچنین عراق گفت‌وگو کردیم و در این زمینه اتفاق نظر داشته‌ایم که باید با تروریسم در کل منطقه مقابله کنیم و اگر تروریست‌ها از عراق خارج شوند و در سوریه تجمع کنند باز هم خطر برای عراق و دیگر کشورها وجود دارد.

تاکید بر ضرورت همکاری‌های منطقه‌ای برای مبارزه با تروریسم

روحانی با تاکید بر اینکه همه کشورهای منطقه باید برای مبارزه با تروریست دست به دست هم دهند گفت: آنانی که فکر می کنند گروههای تروریستی ابزاری به نفع سیاستهای آنها در منطقه است، در اشتباه هستند.

وی همچنین با اشاره به مساله ریزگردها گفت: ریزگردها معضلی برای کل منطقه است که در دیدار دوجانبه میان هیات ایرانی و عراقی این مساله و اقداماتی که باید دو کشور در این زمینه انجام دهند مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس جمهور در پایان از حضور رئیس‌جمهور عراق در ایران تشکر کرد و گفت: مجددا به هیات عراقی خوش‌آمد می‌گوییم.

همچنین فواد معصوم رئیس‌جمهور عراق نیز در این نشست خبری با تشکر از مهمان‌نوازی گرمی که از هیات عراقی صورت گرفته است گفت: بدون آنکه احساس کنیم تنگنایی وجود دارد، وارد مذاکرات شدیم و توانستیم باب گفت‌وگوها را میان طرفین باز کنیم.

تشکر از حمایت های ایران از عراق در مبارزه با داعش

وی با تشکر از کمک‌های ارزشمند ایران به دولت و ملت عراق در جهت مبارزه با داعش گفت: ایران با ارسال سلاح و مواد امدادرسانی انسانی برای آوارگان و فراریان از دست داعش ملت و دولت عراق را در این جنگ کمک و همراهی کرده است و مجددا به خاطر حمایت‌هایی که از ما برای مبارزه با داعش داشته است تشکر می‌کنیم.

قشرهای مختلف مردم و ارتش عراق در مبارزه با داعش وحدت نظر دارند

رئیس جمهور عراق داعش را یک خطر برای کل منطقه نامید و گفت: داعش نه‌تنها برای عراق بلکه برای ملت‌های کل منطقه دشمن به شمار می‌آید و امروز مبارزه و جنگ علیه داعش در عراق گسترش یافته است و نه تنها ارتش بلکه بسیج مردمی و افراد پیش‌مرگ و داوطلب نیز جملگی با یک روحیه واحد علیه داعش می‌جنگند.

از تجربه توسعه در ایران استفاده می کنیم

وی همچنین با اشاره به تجربیات گسترده ایران در زمینه‌های کشاورزی، صنایع و احداث راه‌ها گفت: ما تلاش می‌کنیم که از این تجربیات ایران در زمینه‌های مذکور استفاده کنیم.

فواد معصوم با اشاره به مساله بیابان‌زدایی در عراق گفت: برای بیابان‌زدایی نیازمند همکاری‌های مستمر میان کشورهای منطقه به ویژه ایران، عراق و عربستان است و تلاش می‌کنیم با همکاری‌های مستمر با دیگر کشورهای منطقه از پیش‌روی بیابان‌ها جلوگیری کنیم.

رئیس جمهور عراق افزود: همچنین مایل هستیم که برای برداشتن پسماندهای اروندرود میان دو کشور ایران و عراق همکاری‌هایی صورت گیرد.

وی خطوط انتقال نفت و گاز از خاک ایران به عراق و سوریه را از دیگر محورهای مذاکره میان هیات ایرانی و عراقی نام برد و گفت: همچنین احداث بزرگراه‌ها برای تسهیل امر تجارت و همکاری‌های اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و انشاءالله به زودی شاهد ارتباط راه‌آهن میان دو کشور خواهیم بود.

وی با بیان اینکه در مورد موضوعات سیاسی طرفین در بسیاری از موارد اتفاق نظر داشتند گفت: در برخی موارد دیدگاه‌های دو کشور به هم نزدیک بود و در این زمینه که برای حفظ منطقه باید از مداخلات خارجی جلوگیری کنیم اتفاق نظر داشتیم.

اولویت اول در سوریه مبارزه با تروریسم است

فواد معصوم همچنین با اشاره به موضوع سوریه ادامه داد: در سوریه نمی‌توان موضوع را به این واگذار کرد که تروریست‌ها در این کشور حاکمیت و تحکم داشته باشند و همانطور که در عراق در حال مبارزه با تروریسم هستیم اولویت اول در سوریه نیز جنگ علیه تروریسم است.

یمن راه حل نظامی ندارد

وی همچنین به مساله یمن اشاره کرد و گفت: در مورد یمن از همان روز اول نظرمان این بوده که دخالت نظامی نباید صورت بگیرد بلکه باید بر گفت‌وگوهای طرفین سیاسی در این کشور تمرکز داشته باشند و این جنگ تنها موجب ایجاد شکاف بیشتر میان مردم یمن خواهد شد.

رئیس جمهور عراق با حمایت از مذاکرات ایران و 1+5 گفت: اعتقاد داریم که اگر این مذاکرات به موفقیت برسد به نفع کشورهای منطقه و جهان خواهد بود و هیچ نیازی نیست که هیچ کشوری از این توافق احساس ترس کند.

فواد معصوم در پایان خاطرنشان کرد: مجددا از رئیس‌جمهور و ملت دوست و برادر ایران تشکر می‌کنم که در هر شرایط در کنار ملت عراق ایستاده‌اند.