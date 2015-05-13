به گزارش خبرنگار مهر، لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های این انتشارات در نیمه اول نمایشگاه کتاب تهران از سوی بخش بازرگانی اعلام شد که بر اساس این لیست، کتاب‌های داستانی کودکان و رمان‌های نوجوان بیشترین فروش را داشته‌اند.

بر این اساس، آثاری چون سنگ و رنگ، خداحافظ راکون پیر، کلوچه‌های خدا، گلدان خالی، داستان پپوچی، بچه‌ی همه، مجموعه اسم من {مربع، مثلث، دایره}، قلقلی، خشم قلنبه، تکه کاغذی رنگی، یکی بود، لافکادیو، جادوگر بیکار، دعاهای زمینی پدربزرگ، میهمان‌های ناخوانده، قیافه‌های بامزه و خانواده آقای چرخشی از جمله آثاری است که غالبا در حوزه‌ی ادبیات داستانی کودکان مورد استقبال قرار گرفته‌اند.

در بخش رمان‌های نوجوان نیز آثاری چون هستی، گردان قاطرچی‌‌ها، عشق رنج بلوط، بردیا و ملکه‌ی سرزمین آج‌ها، پریانه‌های لیاسند ماریس، کابوس ماهان از پرفروش‌ترین‌های امسال بوده‌اند.

بازی‌ها و لحظه‌ها، دوجلدی جزیره‌ی بی‌تربیت‌ها، قندآباد، تانک آرزوها، دختری با روبان سفید و من و عجیب‌غریب از دیگر آثار پرفروش هستند.

مجموعه‌ی بازکن ببین (متضادها، اعداد، شکل‌ها، رنگارنگ)، ترانه‌های نوازش، اسرار آفرینش، دنیای حیوانات، دنیای شگفت‌انگیز بدن ما، قصه‌های علمی، گربه‌سانان و سگ‌سانان، دایره‌المعارف کاغذبازی و آثاری چون ابر اومد باد اومد از پرفروش‌ترین کتاب‌های آموزشی و علمی‌اند.

امسال کانون در چهار غرفه در این نمایشگاه شرکت کرده که بخش اصلی در سالن کودک و نوجوان به ارایه‌ی کتاب‌های این سازمان اختصاص دارد. این کتاب‌ها با تخفیف‌های ویژه‌ی عموم و فرهنگیان کشور عرضه می‌شود.

همچنین عروسک‌های تکم ۱ و ۲ نیز با استقبال بسیار روبه‌رو شده‌اند. تکم در زبان ترکی به معنی بز نر است و تکم بز قوی هیکلی است که در رأس گله حرکت می‌کند. بز در تاریخ خاورمیانه و ایران زمین، نماد برکت، باروری و قدرت است.

هم‌چنین تکم‌چی‌ها میراث‌دار و نمایشگران آذربایجان و بخش‌های زیادی از ایران به شمار می‌روند که در گذشته‌هایی دور در اعیاد مذهبی و باستانی مانند نوروز به درِ خانه‌ها می‌رفتند و با ساز و آواز خود و تکان دادن عروسک تکم، شادی را به خانه‌های مردم ساکن شهرها و روستاها هدیه می‌کردند.

این عروسک‌ها که در حال حاضر در دو شکل تکم ۱ و ۲ در کانون تولید می‌شود در غرفه کانون در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شده است.