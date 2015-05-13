طرح سه فوریتی برای توقف مذاکره با آمریکا و ادامه آن با سایراعضاست

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کوچک‌زاده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور خود ضمن گرامیداشت عید مبعث گفت: مقاومت اسلامی و قهرمانانه ملت رشید یمن در برابر آل صهیون را می ستایم و تاکید می کنم تنها راه پشیمان نمودن متجاوزان همین ایستادگی و پایداری است.

وی ادامه داد: به وزیر امور خارجه تذکر می دهم برای آزمودن راه مذاکره به عرصه مباحث هسته ای کشور خودمان بسنده فرموده و پیشنهاد بلاوجه برای مذاکره، سازش و قهرمانان یمنی ارائه نفرمایند که البته شنیده هم نخواهد شد.

نماینده مردم تهران افزود: ما رفتار تیم مذاکره‌‌کننده و مواضع رئیس جمهور را منطبق با خواست و منویات حکیمانه رهبر معظم انقلاب که همیشه موجب عظمت ملت ایران بوده است، ارزیابی نمی کنیم.

کوچک‌زاده تاکید کرد: رهبر معظم انقلاب همواره عدم خوش‌بینی خود به این مذاکرات را بیان داشته و در آخرین فرمایشات خود در دیدار با معلمان در جملات متعدد مذاکره زیر سایه تهدید را غیرمعقول، غیرمنطقی و غیرقابل قبول خوانده و موجب خدشه به هیبت و عظمت ملت ایران که مقدمه توسری خوردن است، بیان نمودند.

وی در ادامه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه ملت ایران مذاکره زیر سایه تهدید را برنمی‌تابد، تصریح کرد: بر مبنای فرمایشات مقام معظم رهبری ۸۰ نماینده مجلس طرحی را برای توقف مذاکرات دو جانبه با آمریکا ارائه کردند.

نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: رسانه های دروغ‌پرداز از خود طرح در نیاورده و به مجلس نسبت ندهند، ای آمریکا پرست‌ها خفقان بگیرید، یک مقدار با این ملت و اسلام همراهی کنید. ای غرب زده‌های نام شرق بر خود گذاشته، طرحی را نمایندگان برای توقف مذاکرات دو جانبه با آمریکا و ادامه مذاکرات با ۱+۵ ارائه نمودند، نمی دانم با کدام توجیه قانونی ریاست مجلس از مطرح ساختن آن جلوگیری می کنید.

کوچک‌زاده عنوان کرد: امیدوارم آقایان طبق سوگندی که یاد کرده اند، به وظیفه قانونی خود در اداره مجلس عمل کنند، نه سلیقه شخصی.

وی در بخش دیگری از نطق میان‌دستور خود خطاب به رئیس جمهور گفت: قرار شما با ملت ایران این بود که در صورتی به طرف های مذاکره با ایران پاسخ مثبت بدهید که با ملت ایران با زبان تکریم و نه تهدید و تحریم سخن بگویند.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: خداوکیلی خودتان پیش وجدان خودتان پاسخ بدهید، آیا آن زبان تکریم را یکجا مشاهده کردید؟

کوچک‌زاده اظهار داشت: آقای روحانی، اکیدا به شما تذکر می دهم، هزاران میلیارد سرمایه مردم مظلوم مملکت در طرح‌های نیمه تمام مسکن مهر به دلیل بغض، کینه‌های حزبی و قبیله‌ای شما و اعضای کابینه‌تان که صریحا هم در رسانه عمومی به آن اقرار کرده اند، در حال نابودی است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که میلیون‌ها نفر از مردم که همه سرمایه خود را در این چرخ قرار دادند، در بی مسکنی به سر می برند. به وزیر راه و شهرسازی در این مورد تذکر جدی داده شود، قبل از اینکه مردم خود برای جلوگیری از نابودی سرمایه‌هایشان وارد عمل شوند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: آقای روحانی، با این کینه‌جویی‌های حزبی و جناحی چرخ زندگی‌های مردم نخواهد چرخید. اگر جلوی فساد در کشور گرفته شود، منابع حاصله اکثر قریب به اتفاق نیازهای کشور را برآورده خواهد کرد.

کوچک‌زاده تصریح کرد: مبارزه با فساد با برگزاری کنفرانس های میلیاردی در روز جهانی به اصطلاح مبارزه با فساد آن هم برای هماهنگ نشان دادن دولت با استانداردهای جهانی مبارزه با فساد علی‌رغم فرمایشات رهبر معظم انقلاب مبنی بر بی فایده بودن این مذاکرات، عملی نخواهد شد.

وی افزود: حداکثر نتیجه این کنفرانس ها نشان دادن صحنه «آی دزد، آی دزد» به کسی است که برای رهایی از دست تعقیب‌کنندگان فریاد می زند.

نماینده مردم تهران اضافه کرد: آقای روحانی، دروغ های چند ساله برای نسبت دادن همه مشکلات به دولت گذشته بیش از این نتیجه نخواهد داد، آیا وقت آن نرسیده که به جای پوشاندن ضعف ها و مشکلات ناشی از گره زدن سرنوشت خودتان و کشور به مذاکرات با گرگ ها حقیقتا به کار جدی و سخت برای رفع مشکلات معیشتی مردم بپردازید؟

عضو فراکسیون اصولگرایان خاطر نشان کرد: باور من این است که دو منشأ آسیب جدی به اعتماد مردم به‌عنوان اصلی‌ترین پشتوانه نظام مقدس جمهوری اسلامی عبارتند از اول مسئولان نالایقی که پست ها و مسئولیت ها را طعمه می‌دارند و جز اشرافی‌گری هنری ندارند.

کوچک‌زاده ادامه داد: دوم رسانه های خائن و وابسته ای که با الگوگیری و تبعیت از دشمنان برخی مسئولان خدوم را با تهمت و شایعه پراکنی اهل فساد و غیرقابل اعتماد معرفی می کنند، کسانی که زیر پرچم تدین و دلسوزی هر روز شایعه‌ای را در رسانه ها مطرح و هفته ها جامعه را مشغول می کنند. ثمره فعالیت این افراد چیزی جز ناامیدی مردم نیست.

نماینده مردم تهران اظهار داشت: راستی آقای روحانی، یادتان هست در اوایل ریاست جمهوریتان خود را فرزند مجلس خواندید و از بی اعتنایی ها و اهانت های ادعایی به مجلس اظهار ناخشنودی کردید؟

وی ادامه داد: به راستی چه شد که هر روز یک معاون یا مشاور شما به خود اجازه می دهد به مجلس اهانت روا دارد و دست آخر خود شما هم با عنوان سال همدلی و همزبانی به سال انتخابات ابراز امیدواری کردید. مجلسی در خور شأن ملت ایران روی کار آید.

عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس در پایان تاکید کرد: من متقابلا و برای همزبانی با شما امیدوارم ملت ایران در سال انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهوری در شأن ملت ایران را برگزیند.