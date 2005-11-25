از سرگيري سفر زائران ايراني به عتبات عاليات عراق

به گزارش خبرگزاري مهر،عقيل الخزعلي استاندار كربلا به خبرگزاري فرانسه گفت : زوار ايراني به زودي طي روزهاي آينده مي توانند به عتبات مقدس در عراق سفر كنند.



الخزعلي پس از ديدار با هيات ايراني به رياست صبا ناصري نماينده سازمان حج و زيارت جمهوري اسلامي ايران گفت : سفر زوار ايراني به عتبات مقدس در كربلا ونجف طي روزهاي آينده از سر گرفته خواهد شد.



وي گفت : ما تمام تسهيلات اداري و خدماتي و بهداشتي را به محض دستورات رسمي وزارت هاي كشور و خارجه دولت عراق در اين زمينه فراهم خواهيم كرد.



"عراق و ايران 18 نوامبر جاري، توافقنامه همكاري در زمينه مبارزه با تروريسم را امضا كردند كه يكي از موارد آن فراهم كردن تسهيلات سفر زوار ايراني به عتبات عاليات در عراق است.



دو كشور در آوريل گذشته توافقنامه اي را به منظور سفر روزانه 1500 زائر به عراق به امضا رسانده بودند اما اين توافق اجرا نشد."



از سوي ديگر، الخزعلي اعتراض خود را به اينكه شركت هاي حفاظتي امنيتي ويژه حمايت از زوار ايراني را برعهده بگيرد، اعلام كرد.



وي در عين حال فعاليت اين شركت ها را با همكاري نيروهاي امنيتي عراقي بعيد ندانست.



الخزعلي افزود: نيروهاي امنيتي در كربلا و نجف بايد در اين زمينه ايفاي نقش كنند، همانگونه كه شركت ايراني "احسان" فعاليت مي كند و براي حمايت از هر زائر ايراني 25 دلار گرفته مي شود.



به گفته وي، اين مسئله مشكلات زيادي را در وضعيت امنيتي كربلا بوجود خواهد آورد زيرا طرف هاي اداري در اين شهر ماهيت اعضاي اين شركت را نمي دانند.



وي درباره جلوگيري از ورود غيررسمي زائران به عراق گفت : تدابيراداري سختي در زمينه كنترل مدارك شناسايي و رسمي و گذرنامه هاي زوار ايراني اتخاذ خواهد شد تا از ورود غير رسمي به خاك عراق جلوگيري شود.



الخزعلي تاكيد كرد كه مقامات عراقي اقدامات سختگيرانه اي براي كنترل پزشكي و گرفتن نمونه هاي پراكنده از زائران ايراني براي اطمينان از نداشتن بيماري هاي واگيردار انجام خواهند داد.

استاندار كربلا تاكيد كرد كه كميته اي متشكل از مديران بخش هاي گردشگري و پليس و رئيس كميته زيارت در شوراي استانداري كربلا تشكيل شده است تا امور مربوط به زائران ايراني را در كربلا اداره كند و از هرگونه اقدام اداري يا امنيتي بدون تصويب اين كميته جلوگيري شود.