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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۰۴

برپایی غرفه منطقه ۸ در نمایشگاه گل و گیاه

برپایی غرفه منطقه ۸ در نمایشگاه گل و گیاه

معاون امور شهری و فضای سبز شهرداری منطقه ۸، با اشاره به برگزاری سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گل و گیاه؛ از برپایی غرفه منطقه ۸ در این نمایشگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و تلطیف روحیه شهروندان است.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کیفی و متنوع گل ها، محصولات گوناگون از جمله اقلام مرتبط با صنعت گل و گیاه، ابزار و ماشین آلات باغبانی و پارکی در معرض دید علاقه مندان قرار دارد.

فرخی گفت: فلش کارت، بورشور و همچنین مشاوره آشنایی با گل و گیاه در غرفه شهرداری منطقه به عموم شهروندان ارائه می‌شود.

وی عنوان داشت: همچنین کلاس آموزش گل ارایی توسط مرکز آموزش و مشاوره منطقه ۸ نیز برای عموم بازدید کنندگان برگزار می‌شود.

کد مطلب 2579920
حبیب احسنی پور

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