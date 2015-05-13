برپایی غرفه منطقه ۸ در نمایشگاه گل و گیاه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فرخی گفت: هدف از برپایی این نمایشگاه، ترویج فرهنگ طبیعت دوستی و تلطیف روحیه شهروندان است.

وی افزود: در این نمایشگاه علاوه بر عرضه کیفی و متنوع گل ها، محصولات گوناگون از جمله اقلام مرتبط با صنعت گل و گیاه، ابزار و ماشین آلات باغبانی و پارکی در معرض دید علاقه مندان قرار دارد.

فرخی گفت: فلش کارت، بورشور و همچنین مشاوره آشنایی با گل و گیاه در غرفه شهرداری منطقه به عموم شهروندان ارائه می‌شود.

وی عنوان داشت: همچنین کلاس آموزش گل ارایی توسط مرکز آموزش و مشاوره منطقه ۸ نیز برای عموم بازدید کنندگان برگزار می‌شود.