آغاز همایش ملی بازاریابی ورزش با حضور رئیس کمیته ملی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک، اولین دوره همایش ملی بازاریابی ورزشی با هدف ارتقاء سطح علمی و تبادل اندیشه‌ها و یافته‌های نوین در حوزه بازاریابی ورزشی، برجسته کردن ضرورت و نقش حیاتی مدیریت بازاریابی ورزشی در اقتصاد کشور با همت کمیته ملی المپیک و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و موسسه آموزش عالی ایوانکی امروز چهارشنبه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک آغاز شد.

این همایش در محورهای مدیریت بازاریابی در ورزش، تبلیغات و ورزش ،گردشگری و ورزش، بازاریابی الکترونیک و ورزش، رفتار مصرف کننده در ورزش، کارآفرینی در ورزش، تحقیقات بازاریابی در ورزش، برند و ورزش، رسانه و ورزش، اقتصاد و ورزش، حامیان مالی و ورزش و خصوصی‌سازی و ورزش با حضور اساتید برجسته تربیت بدنی، اقتصادی و بازرگانی برای آشنایی بیشتر فعالان حوزه بازاریابی ورزشی و دانشجویان این رشته برگزار می‌شود.

همایش دو روزه فوق همزمان در ۷ کارگاه آموزشی با عناوین تربیت مدیر بازاریابی در فدراسیون‌های ورزشی، اصول و فنون کاربردی اجرای تبلیغات از طریق ورزش، راهنمای گام به گام جذب حامیان مادی و معنوی در ورزش، راهنمای انجام تحقیقات در بازاریابی ورزشی، راهنمای گام به گام برند‌سازی در ورزش، استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های مجازی در ارتباط با بازاریابی ورزشی و کارآفرینی در ورزش برگزار خواهد شد.