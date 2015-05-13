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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۸

آغاز همایش ملی بازاریابی ورزش با حضور رئیس کمیته ملی المپیک

آغاز همایش ملی بازاریابی ورزش با حضور رئیس کمیته ملی المپیک

اولین دوره همایش ملی بازاریابی ورزشی با حضور رئیس کمیته ملی المپیک و همکاری این کمیته، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و موسسه آموزش عالی ایوانکی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک،  اولین دوره همایش ملی بازاریابی ورزشی با هدف ارتقاء سطح علمی و تبادل اندیشه‌ها و یافته‌های نوین در حوزه بازاریابی ورزشی، برجسته کردن ضرورت و نقش حیاتی مدیریت بازاریابی ورزشی در اقتصاد کشور با همت کمیته ملی المپیک و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و موسسه آموزش عالی ایوانکی امروز چهارشنبه در آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک آغاز شد.

این همایش در محورهای مدیریت بازاریابی در ورزش، تبلیغات و ورزش ،گردشگری و ورزش، بازاریابی الکترونیک و ورزش، رفتار مصرف کننده در ورزش، کارآفرینی در ورزش، تحقیقات بازاریابی در ورزش، برند و ورزش، رسانه و ورزش، اقتصاد و ورزش، حامیان مالی و ورزش و خصوصی‌سازی و ورزش با حضور اساتید برجسته تربیت بدنی، اقتصادی و بازرگانی برای آشنایی بیشتر فعالان حوزه بازاریابی ورزشی  و دانشجویان  این رشته برگزار می‌شود.

همایش دو روزه فوق همزمان در ۷ کارگاه آموزشی  با عناوین تربیت مدیر بازاریابی در فدراسیون‌های ورزشی، اصول و فنون کاربردی اجرای تبلیغات از طریق ورزش، راهنمای گام به گام جذب حامیان مادی و معنوی در ورزش، راهنمای انجام تحقیقات در بازاریابی ورزشی، راهنمای گام به گام برند‌سازی در ورزش، استفاده از فناوری اطلاعات و شبکه‌های مجازی در ارتباط با بازاریابی ورزشی و کارآفرینی در ورزش برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2579922
زینب حاجی حسینی

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