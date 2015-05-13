واگذاری ماشین سازی تبریز تا اطلاع ثانوی منتفی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا رحمانی چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه ای که با حضور مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی و سید رضا نوروز زاده رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع در کمیسیون صنایع و معادن داشتیم، مقرر شد تا واگذاری شرکت ماشین سازی تبریز تا اطلاع ثانوی متوقف شود.

وی با اشاره به اهیمت صنعت ماشین سازی در کشور افزود: ماشین سازی از جمله صنایع مولدی است که نقش مهمی در صنعتی شدن کشور دارد و ماشین سازی تبریز نیز با قدمت بیش از ۴۰ سال نقش ویژه ای در تامین ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی دارد.

رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به برخی مشکلات واحدهای واگذار شده گفت: با توجه به تجارت تلخی که در واگذاری های گذشته داشته ایم اجازه نخواهیم داد تا این صنعت مولد دچار سوء مدیریت شود.

رحمانی در بخش پایانی سخنان خود تصریح کرد: اهمیت ماشین سازی تبریز به عنوان صنعتی مهم بر هیچ کس پوشیده نیست و انتظار ما این است که هر چه سریع تر اقدامات لازم جهت احیای این شرکت انجام پذیرد.

گفتنی است رضا رحمانی در جلسه گذشته مجلس شورای اسلامی در تذکری کتبی به وزیر اقتصاد و دارایی خواستار جلوگیری از تضییع بیت المال در قیمت گذاری کارخانه ماشین سازی تبریز برای واگذاری به بخش خصوصی شده بود.