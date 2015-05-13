به گزارش خبرگزاری مهر، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در واکنش به حکم ظالمانه علیه شیخ نمر باقر النمر روحانی مبارز عربستانی در بیانیه‌ای رسمی که به زبان عربی منتشر شده اعلام کرد: در سایه جنایات تکفیری‌ها در کشورهای اسلامی، شاهد محکومیت علمایی هستیم که خواستار اجرای عدالت در کشورهای خود هستند در حالی که مطالبه عدالت، حق مشروع تمام شهروندان است و حاکمان موظفند که در برابر شریعت خاضع باشند و به خواست مردم مسلمان توجه کنند.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به محدودیت ها و ظلم خاندان سعودی علیه شهروندانش به ویژه پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام از حاکمان سعودی خواست به خواسته های بر حق مردم خود توجه کند و از راه های غیرشرعی مانند اتهام زنی به علمایی که تنها حقوق مردم را مطالبه می کنند پرهیز کند.

این نهاد حوزوی با محکومیت شدید نسبت به حکم ظالمانه اعدام شیخ نمر باقر النمر اظهار داشت: قدرت حاکمه در سرزمین حجاز، باید با مردم خود به خوبی رفتار کند و قدر علمای این کشور را بداند زیرا علما، نماد عزت و عظمت مردم هستند و توجه تمام علما در تمام کشورهای اسلامی را به این قضیه جلب می کنیم تا این روش ظالمانه، تبدیل به یک روند از سوی حاکمان و نظام های ظالم که به دنبال خفه کردن صدای حق هستند نشود.

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، ضمن دعوت حاکمان عربستان به تعقل و بصیرت، لغو فوری حکم اعدام شیخ نمر را خواستار شد و هشدار داد: در صورت هرگونه تعرض به شیخ نمر باقر النمر، ملت های مسلمان ساکت نخواهند نشست و چنین اقدامی، پرونده آل سعود را درهم خواهد پیچید.