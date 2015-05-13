به گزارش خبرنگار مهر، کاظم جلالی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و رئیس مرکز پژوهش های مجلس، پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها در حاشیه جلسه علنی خانه ملت، با اشاره به آخرین روند پرونده هسته ای ایران و در پاسخ به سوالی در رابطه با اظهارات اخیر اوباما مبنی بر تداوم تحریم های ایران حتی با توافق هسته ای اظهار داشت: تصور می کنم آقای اوباما بیشتر برای جلب نظر رفقای خودش در داخل منطقه و نیز برای مصرف داخلی، حرف های تندی می زند و در واقع همان کاری را می‌کند که فرانسوا اولاند نیز انجام می دهد.

وی افزود: در سفر اخیر گروه دوستی پارلمانی ایران و اروپا به بروکسل این مسئله را در ملاقات با هیات اروپایی گوشزد کردیم که چرا وقتی مذاکرات دیپلماتیک در حال جریان است، فردی مانند آقای اولاند به منطقه سفر کرده و علیه توافق هسته ای صحبت می کند؟ آنها نیز پاسخ دادند که آقای اولاند به دنبال پول است.

جلالی ادامه داد: در زمان مذاکره به کار بردن این ادبیات تند و توهین آمیز حتما نادرست است؛ چراکه خود آقای اوباما نیز در پیام نوروزی به مردم ایران تصریح کرد که تحریم ها ایران را به پای میز مذاکره نیاورده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به سه راه مورد اشاره در صحبت های اوباما برای توقف برنامه هسته ای ایران اظهار داشت: اوباما «تحریم، بمباران تاسیسات اتمی ایران و گفتگو با ایران» را به عنوان راه های پیش روی خود در این زمینه بیان کرد و با صراحت گفته است تنها راه موجود گفتگو کردن است؛ بنابراین به اندازه کافی کدهای ناتوانی آنها در برابر برنامه هسته ای ایران در این صحبت ها دیده می شود و جمهوری اسلامی نیز تمام مسیرها را پیموده و به نوعی اتمام حجت کرده است.

جلالی همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با برداشت وی از سخنان اخیر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی که به دبه درآوردن آمریکایی ها در بیانیه لوزان اشاره کرده بود تصریح کرد: خبری از اظهارات ایشان ندارم؛ البته الان آقای صالحی در بیمارستان هستند و برایشان آرزوی شفا دارم.

سه گروه علیه توافق هسته ای ایران و غرب تلاش می کنند

وی در ادامه در پاسخ به سوال درباره طرح سه فوریتی برخی نمایندگان برای توقف مذاکرات هسته ای تا زمان قطع تهدید های آمریکا علیه ایران و موضع مجلس در این رابطه گفت: موضوع هسته ای از ابتدا در اختیار شورای عالی امنیت ملی بوده است و من اذعان می کنم که همواره مدیریت کار در دست این شورا بوده و الان نیز باید اجازه بدهیم که شورا کار را دنبال کند.

جلالی تصریح کرد: رفتارهای واکنشی ما در برابر رفتارهای عوامانه و منفعت طلبانه نمایندگان کنگره آمریکا نباید باعث شود که ما نیز همان رفتار را دنبال کنیم.

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا به تلاش سه گروه برای شکست مذاکرات هسته ای ایران و غرب اشاره کرد و ادامه داد: صهیونیست در راس کسانی هستند که شکست مذاکرات را دنبال می کنند که صحبت های نتانیاهو در کنگره آمریکا در همین راستا بوده است.

وی تصریح کرد: در کنار آنها برخی کشورهای غربی منطقه نیز علیه توافق هسته ای صحبت می کنند که در اظهارات اخیر شاه عربستان نیز چنین مسائلی شنیده شد و در نهایت گروه سوم، نمایندگان کنگره آمریکا هستند که تحت تاثیر صهیونیست بوده و منافع اقتصادی دارند؛ کسی که محیط داخلی آمریکا را بشناسد می فهمد که آنها چقدر تحت تاثیر سیستم پول صهیونیست ها هستند.

جلالی ادامه داد: ما نباید در سناریوهای آنها بازی کنیم؛ البته مجلس براساس خردمندی هر زمانی که لازم باشد مواضعی را اتخاد می کند، اما برخی تصمیمات عجولانه و شتاب زده در راستای منافع ملی نیست و باید رفتارهای طرف مقابل را رصد کنیم و براساس یک فرآیند تصمیم دسته جمعی در نظام عمل کنیم.

امضای نماینده مجلس ناموس او است

وی در رابطه با اظهارات برخی نمایندگان عنوان کردند که طرح سه فوریتی را به اشتباه امضا کردند تصریح کرد: برخی دوستان می گفتند که با عناوین دیگری مثل حمایت از بیانات مقام معظم رهبری از ما امضا گرفته شده، اما در هر صورت من فکر می کنم که ما نمایندگان مجلس باید دز زمان امضا کردن دقت لازم را داشته باشیم؛ چراکه امضای نماینده پارلمان در واقع ناموس او است و باید مراقبت کافی را از آن داشته باشد.

تبیین واقعیت های منطقه در سفر اخیر به پارلمان اروپا

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا در ادامه با اشاره به سفر هفته گذشته این گروه به بروکسل (مقر پارلمان اروپا) اظهار داشت: در این سفر ملاقات هایی با مقامات مختلف پارلمان اروپا انجام شد و سفر بسیار مثبتی بود و در ملاقات طرفین نقطه نظرات خود را به صورت شفاف بیان کردند.

وی تصریح کرد: ما مسائل منطقه را با محوریت تروریسم و داعش و نیز مواد مخدر و تلاقی آن با مقاله تروریسم و نیز مسئله یمن و نوع رفتاری که غربی ها نسبت به ترور داشتند مطرح کردیم و تاکید شد که نباید از آنچه در منطقه ما می گذرد، تحلیل سطحی داشته باشند و آن را به جنگ شیعه و سنی تعبیر کنند.

وی ادامه داد: در ملاقات هایی که داشتیم از آنها سوال کردیم که بیشترین جمعیت در اروپا از بلژیک به داعش پیوسته اند و بر کشورهای دیگر اروپایی نیز مانند فرانسه نیز چنین مواردی اتفاق افتاده است؛ بنابراین آیا تا به حال این مسئله را بررسی کرده اید که چرا این حجم مهاجرت از اروپا به سمت داعش انجام می شود؟!

جلالی همچنین به طرح موضوع حقوق هسته ای صلح آمیز ایران در ملاقات با هیات های اروپایی اشاره کرد و گفت: در این دیدارها موضوع ارتباط آینده ایران و اروپا مورد بحث قرار گرفت و اشاره شد که اروپایی هایی با تحریم های وضع کرده علیه ایران شرکت های خودشان را از بازارهای پرسود 80 میلیون نفری ایران محروم کرده اند و ضرر آن نیز به خودشان برمی گردد؛ همچنین با توجه به رویکرد اروپا برای تنوع دادن به متابع انرژی، اعلام کردیم که جمهوری اسلامی ایران می تواند منبع خوبی برای فروش گاز به اروپا باشد.

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا به ملاقات 50 دقیقه ای این هیات با رئیس پارلمان اروپا در این سفر اشاره کرد و افزود: هر دو طرف در این ملاقات مواضع خود را به طور شفاف مطرح کردند و سخنان رئیس پارلمان اروپا نیز بسیار مثبت بود و تصریح کرد که برای انجام بهتر این ملاقات شخصا یک ساعت از وقت خود را اختصاص داده است و برای سفر به ایران نیز اعلام آمادگی کرد.

سخنان تند عضو انگلیسی پارلمان اروپا با نمایندگان ایران و پاسخ هیات ایرانی

جلالی در ادامه به دیدار هیات ایرانی با المار بروک رئیس کمیته روابط خارجی پارلمان اروپا اشاره کرد و ادامه داد: دو جلسه نیز با اعضای این کمیته داشتیم که در این جلسات نقاط منفی مطرح نشد و آنها سوالات خود را درباره مسائل مختلف در جمهوری اسلامی مطرح کردند و ما نیز پاسخ دادیم.

وی تصریح کرد: تنها در یک مورد بود که یک نماینده انگلیسی پارلمان اروپا که عضو کمیته روابط خارجی نبود، سخنان گزنده و تندی را مطرح کرد که ما پاسخ دادیم شما ایران را نمی شناسید و اطلاعات شما براساس اخبار رسانه ها و گروه های تروریستی است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: این فرد در رابطه با مسائل حقوق بشری در ایران صحبت کرد که به او پاسخ دادیم که آیا می دانید که دولت انگلیس، دولت قانونی ایران را در زمان مصدق ثابت کرده است؟! و آیا در جریان هستید که قراردادهای استعماری علیه ملت ایران توسط کدام دولت بسته شده است؟!

جلالی اظهار داشت: به این فرد حمایت های دولت انگلیس از رژیم صدام و اهدای سلاح های شیمیایی یادآوری شد و سوال شد که چطور وقتی اخیرا یک ایرانی در انگلیس زنده زنده در آتش سوخت نگران حقوق بشر نشدید؟! وی نیز پاسخ داد من از کشور خودم دفاع نمی کنم و شما درست می گویید که از حقوق بشر سو استفاده زیادی می شود، اما خوشحالم که می توانم نظراتم را مطرح کنم.

اتفاقات یمن در رسانه های غربی منعکس نمی شود/نفوذ گروه های تروریستی در پارلمان اروپا

رئیس گروه روابط پارلمانی جمهوری اسلامی ایران و پارلمان اروپا در ادامه به دیدارهای هیات ایرانی با مقامات بلژیکی و تبیین مواضع جمهوری اسلامی در حوزه های مختلف در سفر به لوکزامبورگ اشاره کرد و گفت: مقامات بلزیکی بسیار مثبت با هیات ایرانی برخورد کردند و در مجموع پارلمان اروپا جایگاه مهمی است و گسترش روابط ما با آن اهمیت بسیاری دارد، اما متاسفانه برخی گروه های تروریستی در این پارلمان جایگاه یافته اند که ما امیدواریم تیم جدیدی که با انتخابات بر سر کار آمده اند، در این رابطه با درایت بیشتری برخورد کنند.

جلالی خاطرنشان کرد: امیدواریم به همان میزان که با اپوزیسیون دولت ایران ارتباط برقرار می کنند، با دولت جمهوری اسلامی نیز ارتباط مستقیم برقرار کنند و اطلاعات صحیح را از ما دریافت کنند تا به سمت آینده بهتری در روابط دوجانبه پیش برویم.

وی در رابطه با اینکه نتایج این گفتگوها در آینده چگونه خواهد بود تصریح کرد: ما توانستیم مواضع خودمان را در قالب یک ادبیات معقول و منطقی درباره مسائل منطقه و جهان ارائه بدهیم و ذهنیت غلط انها را تغییر دهیم؛ به گونه ای که حجم اطلاعات هیات ایرانی درباره مسائل منطقه برای آنها جالب بود.

جلالی گفت: در رابطه با مسائل یمن اتفاقات این کشور هیچ انعکاسی در رسانه های غربی ندارد و این رسانه است که سیاستمداران آنها را هدایت می کند، به همین دلیل ما سعی کردیم اطلاعات صحیح و دقیقی از واقعیت های منطقه به آنها ارائه دهیم و در این رابطه با چند رسانه تصویری و مکتوب غربی نیز گفتگو داشتیم.