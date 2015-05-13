حضور هلال احمر در ماموریت های موازی کم رنگ شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در نشست صمیمانه رئیس و شورای معاونین جمعیت هلال احمر با اعضای فراکسیون هلال احمر و امداد ونجات گفت: خدمت به مردم باید در مناطقی ارائه شود که مردم از کمترین امکانات برخوردارند.

وی در مورد درخواست نمایندگان مردم در خانه ملت در زمینه ایجاد پایگاه های امداد و نجات و داروخانه های هلال احمر، تصریح کرد: ایجاد پایگاه های امداد ونجات و داروخانه هلال احمر در نقاطی که فاقد این پایگاه ها و داروخانه باشند، در دستور کار جمعیت هلال احمر قرار می گیرد.

احمدی در مورد انتظار این جمعیت از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در برخی از موارد ماموریت های سایر سازمان ها با ماموریت های هلال احمر موازی شده و قوانین باعث می شود هلال احمر کمرنگ‌تر شود.

لزوم حمایت نمایندگان مجلس برای تخصیص اعتبارات به جمعیت هلال احمر

دبیرکل جمعیت هلال احمر با اشاره به اینکه در بودجه سال ۹۴ برای تخصیص اعتبارات به جمعیت هلال احمر جلساتی را با سخنگوی دولت خواهیم داشت، یادآور شد: نمایندگان مجلس در تخصیص بودجه بسیار تاثیرگذار هستند و می توانند با حمایت های به موقع خود از جمعیت هلال احمر نسبت به تخصیص اعتبارات، کمک شایانی داشته باشند.

احمدی ادامه داد: نمایندگان مجلس، بودجه سال ۹۵ برای جمعیت هلال احمر را با نگاه تحول و تقویت این جمعیت به تصویب برسانند.

دبیرکل جمعیت هلال احمر با بیان اینکه جمعیت هلال‌احمر پیشانی رسیدگی به بحران ها است اما در شورای برنامه ریزی استان‌ها جایی ندارد، تاکید کرد: جمعیت هلال احمر باید عضو شورای برنامه ریزی استان ها باشد اما نیست و ما با این خلاء در قانون مواجه هستیم.

احمدی با تاکید بر اینکه در زمینه ارائه خدمات اجتماعی نیز هلال احمر باید وارد عمل شود، یادآور شد: جمعیت هلال احمر در زمینه خدمات اجتماعی هم باید زمینه ارائه خدمات را فراهم کند.

وی با اشاره به اینکه طبق فرمایشات مقام معظم رهبری جمعیت هلال احمر باید به گونه ای عمل کند که در هنگام حوادث زمان رسیدن به حادثه را کوتاه کرد تا جانی را نجات داد و از خسارت بیشتر جلوگیری کرد خاطر نشان کرد: در زمان بروز حوادث و سوانح برای امدادرسانی و کمک رسانی نمی توان معطل صدور دستور بود، لذا در این زمینه لازم است مساعدت‌هایی صورت گیرد تا در زمان بروز حوادث منتظر دستور نباشیم و در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به امدادرسانی اقدام کنیم.