فضای مناسبی برای کسب و کار شرکت های دانش بنیان وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کریمیان اقبال پیش از ظهر چهار شنبه در اولین گردهمایی سراسری مسئولین پارک های علم و فناوری و مراکز رشد جهاد دانشگاهی کشور که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: در اقتصادهای برتر دنیا شركت های دانش بنیان از اهميت ویژه ای برخوردارند، بطوريكه بدون وجود آنها شركتهای بزرگ نابود خواهند شد.

وی افزود: در این کشورها رشد و توسعه اقتصادی مديون شرکت های کوچک و متوسط است، لذا اقتصادهای بزرگ به دنبال شرکت های خلاق و نوآور هستند و در این راستا هزینه های زیادی می کنند.

کریمیان در ادامه، گفت: كشور ايران در بين كشورهای هم تراز اقتصادی با خود در بين ۱۴ كشور، رتبه پنجم را كسب كرده است و معيار و شاخصه اين رتبه بندی ورودی، فاكتورهای محيطی و خروجی اقتصادی است.

وی با بیان اینکه، محيطی مناسب برای كسب و كار و توليد شركت های دانش بنيان در کشور وجود ندارد، تصریح کرد: در برنامه ريزی برای توسعه اقتصادی باید اين گلوگاه ها را رفع كنيم.

مدیر کل سابق توسعه فناوری وزارت علوم، افزود: شركت های كوچك برای رسيدن به خروجی كار وارد اين گلوگاه و دره مرگ می شوند و اينجاست كه پارك ها و مراكز رشد معنا پيدا می كنند.

کریمیان با اشاره به وجود ۱۹ مركز رشد و ۲ پارك علم و فناوری تحت حمایت جهاد دانشگاهی در کشور، گفت: این تعداد کافی نبوده و نیازمند افزایش آنها هستیم.

وی با بیان اینکه ضعف ما در با هم كار كردن است، افزود: توسعه فناوری توسط دولت ايجاد نمی شود بلكه به واسطه مردم شكل می پذيرد و اگر در چنين محيطی قرار گرفتيم موفق خواهيم بود.

کریمیان يكی از كارهای مهم جهاد دانشگاهی را تغيير نظام كار عنوان کرد و اظهار داشت: بخش مهمی از هزينه های جهاد دانشگاهی از كار با دولت بدست می آید.

مدیر کل سابق توسعه فناوری وزارت علوم، یادآور شد: در مدت ده سالی كه از تاسيس پارك علم و فناوری مي گذرد شركت هايی توانسته اند به موفقيت برسند اما متاسفانه بسياری از شركت ها توسعه اقتصادی را در منابع مالی می بینند که می بایست روی اين ضعف ها كار شود.

کریمیان در پایان خاطر نشان کرد: اگر در پارك های علم و فناوری رفت و آمد سرمايه گذارهای خصوصی نباشد عنصر مهم در مدل پارك ها خالی می ماند.