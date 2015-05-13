آغاز مسابقات واليبال مردان ویژه مبعث پیامبر (ص) در گرگان

رضا مظفری نيا در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اين خبر گفت: با همكاری هيات واليبال شهرستان گرگان از تمامی تيم های واليبال محله ای در شهر گرگان دعوت به عمل آمده است تا در جام بهاره حضور يابند.

مظفری نیا با اشاره به اينكه تاكنون بيش از ٢٠ تيم محله ای در شهر گرگان آمادگی خود را اعلام کرده اند، افزود: اين بازی در دو روز و در روزهای پنجشنبه و جمعه ٢٤ و ٢٥ ارديبهشت در سايت ورزشی روباز ناهارخوران برگزار می شود.

وی خاطرنشان كرد: تمام تلاش اين سازمان بر آن است تا بتواند زمينه های انجام ورزش های همگانی را برای شهروندان بيش از پيش فراهم کند و در همين راستا نيز از بضاعت تيم های محله ای شهرگرگان به عنوان سرمايه های ورزش همگانی استفاده می کند.

وي ضمن تاكيد بر اهداف اين سازمان در سال ٩٤ ياد آور شد: سال ٩٤ براي ورزش هاي محله اي شهرگرگان سال پر رونقي خواهد بود و با توجه به تكاليفي كه در اهداف سازمان و سرفصل هاي بودجه اي ديده شده است، شهروندان بيشتر شاهد برگزاري جام هاي ورزشي خواهند بود.

مظفري نيا تحرك بدني و انجام ورزش را زمينه ساز افزايش شاخص هاي سلامت شهروندان دانست و اظهار اميدواري كرد تا با فراهم نمودن بسترهاي ورزش همگاني از هزينه هاي بخش درمان در سبد هزينه اي خانواده ها كاسته شود.

در صورت نامساعد بودن شرايط جوي اين مسابقات در سالن سرپوشيده شاداب واقع در كوي دخانيات گرگان برگزار مي شود.