پاسداشت دو خبرنگار فعال در جشنواره تئاتر دانشگاهی

روح الله زندی فرد مدیر روابط عمومی هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی با اشاره به پاسداشت اهالی رسانه در این جشنواره دانشجویی به خبرنگار مهر گفت: از آنجا که در سال های اخیر واژه بزرگداشت به امری سهل الوصول و عادی تبدیل شده و بعضا شاهد بوده ایم که برخی افراد برای اینکه برایشان مراسم بزرگداشتی برگزار شود خودشان را به جشنواره ها تحمیل کرده‌اند بنابراین در این دوره از جشنواره تصمیم گرفتیم به جای بزرگداشت، برای اهالی رسانه مراسم پاسداشتی در اختتامیه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در طول سال‌های گذشته کمتر شاهد قدردانی قابل توجه از خبرنگاران بوده ایم به همین مناسبت در نظر داریم برای فریبرز دارایی و ندا آل طیب دو تن از خبرنگاران فعال عرصه تئاتر که هرکدام در طول سال های اخیر تاثر زیادی در روند اتفاقات تئاتری کشور داشته اند، مراسم پاسداشتی برگزار کنیم. دلیل این پاسداشت در وهله اول تشکر از آنها برای زحماتی است که در سال های اخیر کشیده اند. چون این دو نفر از جمله خبرنگارانی هستند که در طول دوره فعالیتشان با تلاش شبانه روزی و به شکلی سالم در خدمت تئاتر بوده اند و در حقیقت با حرفه شان زندگی می کنند.

مدیر روابط عمومی جشنواره دانشگاهی یادآور شد: از دیگر دلایلی که تصمیم به برگزاری این پاسداشت گرفتیم، فراموش شدن شان و جایگاه خبرنگاران واقعی در طول چند سال گذشته بود. در چند وقت اخیر شاهد نامهربانی و انتظارات نابجای برخی هنرمندان و مدیران از اهالی رسانه هستیم که این مساله جای آسیب شناسی دارد. اهالی تئاتر باید متوجه این امر باشند که نباید از خبرنگاران استفاده ابزاری کرد چون وظیفه و رسالت خبرنگار نقد سالم و تاثیرگذار و انتقال شرایط حوزه مورد فعالیتش است.

زندی فرد در پایان متذکر شد: البته رفتار به دور از شان برخی از خبرنگاران که دلیل ورودشان به عرصه هنر مسائلی غیر از خبررسانی است و می توان از آنها با عنوان خبرنگارنما نام برد باعث شده برخی از هنرمندان و مدیران نگاه دیگری به اهالی رسانه داشته باشند.

هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر دانشگاهی ایران ۲۶ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دبیری امیر مرسلی برگزار می‌شود.