برنامه های بزرگداشت سی و سومین سالروز آزادسازی خرمشهر تشریح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت سی و سومین سالروز حماسه آزادسازی خرمشهر «روز مقاومت، ایثار و پیروزی» صبح امروز چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت با حضور سردار بهمن کارگر رئیس این ستاد در ساختمان مرکزی ستاد راهیان نور برگزار شد.

سردار کارگر در ابتدای این برنامه با اشاره به حقایق تاریخی جنگ گفت: ارتش رژیم بعثی عراق، یک سال پیش از جنگ، برای تصرف خرمشهر و جداکردنش از خاک ایران، برنامه ریزی کرده بود و پیش بینی می کردند که خرمشهر را عرض ۳ روز اشغال کنند اما با همان وضعیت غیرآماده، دشمن به مدت ۳۴ روز در فاصله ۸ کیلومتری بیرون شهر معطل ماند. بعد از عملیات های ثامن الائمه، طریق القدس و فتح المبین، قرار بر آن شد تا خرمشهر بازپس گرفته شود. نتیجه بازپس گیری خرمشهر، ۱۶ هزار کشته و زخمی و ۱۹ هزار اسیر از دشمن بود. ۵۶ فروند هواپیما و بالگرد منهدم و ۴۶۷ خودرو به غنیمت گرفته شد. ۵۳۰ کیلومتر هم آزاد شد.

وی افزود: آن زمان امام خمینی(ره) فرمودند که خرمشهر را خدا آزاد کرد. شعار امروز ما هم بعد از گذر آن سال ها و برای این دوره بزرگداشت، این است که: «ما می توانیم». به این ترتیب برنامه های بزرگداشت سی و سومین حماسه سوم خرداد، از روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت آغاز می شود. اولین برنامه هم «شهدا، راست قامتان، فخرآفرینان» نام دارد که در آن به غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا _ سرکشی، تجلیل و تقدیر از خانواده های شهدا خواهیم پرداخت. روز جمعه اول خرداد، برنامه «پاسداران، رزمندگان، حماسه آفرینان» برای روز پاسدار را خواهیم داشت که در آن ضمن گرامیداشت سالروز میلاد حضرت امام حسین(ع) از رزمندگان و پیشکسوتان پاسدار تجلیل به عمل خواهد آمد.

رئیس ستاد بزرگداشت آزادسازی خرمشهر ادامه داد: روز شنبه دوم خرداد که روز میلاد حضرت ابوالفضل(ع) و روز جانباز است، به «جانبازان، ایثارگران و عزت مداران» اختصاص دارد و در آن ضمن گرامیداشت سالروز میلاد حضرت عباس(ع)، از جانبازان و ایثارگران تمامی سازمان و نهادهای لشگری و کشوری که در عملیات های دفاع مقدس به ویژه بیت المقدس، به مقام جانبازی نائل آمده اند، تقدیر به عمل خواهد آمد. همچنین از همسران آن ها هم تجلیل به عمل خواهد آمد.

سردار کارگر گفت: روز یکشنبه سوم خرداد هم که همزمان با روز حماسه آزادسازی خرمشهر است، برنامه هایی با عنوان «مقاومت، ایثار و پیروزی، ولایتمداری، حماسه سازان» برگزار خواهد شد که نثار گل به مرقد مطهر امام خمینی(ره)، حضور فرماندهان و رزمندگان در برنامه های صدا و سیما، برگزاری مراسم صبحگاه نیروهای مسلح و تجلیل و تقدیر از حماسه سازان و ایثارگران از جمله این برنامه ها هستند.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس در ادامه گفت: پرداختن به موضوع نبرد شهرها در رسانه ملی و تبیین حماسه پایداری و مقاومت مردم دلیر ایران، به ویژه مردم دزفول؛ تجلیل از خانواده های ایثارگران و شهدای دزفول و حضور فرماندهان در پایگاه ها و مراکز بسیج و تبیین حماسه و مقاومت مردم، از جمله برنامه های روز دوشنبه ۴ خرداد هستند که همزمان با روز دزفول و تحت عنوان «مقاومت و ایستادگی، پایداری و صلابت» برگزار خواهند شد.