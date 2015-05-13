دقت و سرعت در کار مهمترین برنامه شهرداری برای عمران شهر ایلام است

به گزارش خبرنگار مهر، یزدان قبادیان صبح چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه شهردار ایلام اظهار داشت: دقت و سرعت دو اولویت مهم و اساسی در مدیریت جدید شهرداری ایلام است که مورد نظر قرار می گیرد و علاوه بر این مدیریت هزینه ها نیز مورد تاکید است.

وی بیان داشت: مدیریت جدید در چاچوب قانون و بر اساس طرحهای کارشناسی شده و استفاده از نقطه نظرات نخبگان، دانشگاهیان حرکت می کند.

قبادیان بیان داشت: یکی از مهمترین اولویتهای بنده در شهرداری ایلام بحث سلامت اخلاقی در بخشهای مختلف است و در این راه بدون هیچ اغماضی عمل و برخورد خواهم کرد.

این مسئول از توجه جدی به ایجاد بدنه ای کارشناسی در شهرداری ایلام خبر داد و گفت: هم اکنون یک پنچم بدنه شهرداری از نیروهای تخصصی شکل گرفته و درصدد هستیم با استفاده از چارچوبهای قانونی زمینه استفاده از کارشناسان در بدنه شهرداری مهیا شود.

قبادیان عنوان کرد: برای انجام پروژه های شهری در ایلام قبل از اجرا حتما مطالعه دقیق باید انجام شود و این مهم نیز یکی از اولویتهای شهرداری ایلام خواهد بود.

وی افزود: درصدد هستیم با ایجاد یک اتاق فکر با همکاری شورای شهر در راستای ارتقای مدیریت خدمات شهری و طرحهای کاربردی و اساسی به خصوص برای زیباسازی شهر ایلام گام برداریم.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین مسائلی که در شهرداری ایلام باید در سرلوحه همه کارها باشد تکریم ارباب رجوع و تعامل با مردم است که در این رابطه با مسئولانی که این مهم را دستور کار قرار ندهند، برخورد می شود.

شهردار جدید ایلام تصریح کرد: بدون شک مردم مهمترین سرمایه هر شهر محسوب می شود و بدون همکاری مردم هیچ کاری پیش نمی رود بنابراین در تمام کارها باید مردم در اولویت باشند.