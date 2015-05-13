«توسعه» ششمین پوستر «مسیر» در فضای مجازی منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین شماره پوستر مسیر با سوال چه بخوانیم؟ و به چه ترتیبی؟، پیشنهاد مسیر مطالعه کتب انقلاب اسلامی است که به معرفی کتاب توسعه می پردازد.

کتاب «توسعه» کتابی تحلیلی و انتقادی درباره توسعه غربی است که از ده فصل‌ تشکیل شده است: خاستگاه توسعه، توسعه و پیشرفت، توسعه و امپریالیسم، توسعه و عدالت اجتماعی، توسعه؛ تشدیدکننده فاصله‌های طبقاتی، آیا «توسعه» موجب نجات از وابستگی می‌شود؟ شمائی از روابط نابرابر «توسعه یافتگان» و آرزومندان «توسعه»، ویژگی‌های نظام سرمایه‌سالاری و نسبت آن با توسعه، بررسی اجمالی چند تئوری و مدل توسعه و سخنی کوتاه درباره راه رشد معنوی در ساحت انتظار آماده‌گر.

این کتاب نوشته شهریار زرشناس در سال ۱۳۹۲ از سوی دفتر نشر معارف در ۱۲۸ صفحه، قطع رقعی، با شمارگان ۲۰۰۰ نسخه و به قیمت ۳۶۰۰ تومان راهی بازار نشر شده است.

علاقه مندان جهت مشاهده و استفاده از فایل این اثر، می توانند به نشانی اینترنتیsarv.farhangsara.ir و یا instagram.com/farhangsara_sarv مراجعه کنند.