زیاده خواهی جامعه پزشکی علت دریافت زیرمیزی

به گزارش خبرگزاری مهر، در برنامه «رادیو گفتگو» دکتر سید محمد حسین میردهقان مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت و عبدالرحمان رستمیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و دکتر ربیعی رئیس مرکز پاسخگویی ۱۶۹۰ وزارت بهداشت در رابطه با معضل زیرمیزی گفتگو کردند.

دکتر سید محمد حسین میردهقان با اشاره به دستاوردهای به دست آمده در حوزه پزشکی پس از پیروزی انقلاب، گفت: بسیاری از کسانی که درگیر کار اجرایی کشور هستند از جمله نمایندگان مجلس، ائمه جمعه و خیلی از مسئولین کشور، بابت هزینه های درمانی مراجعات زیادی از سوی مردم داشتند.

وی با اشاره به طرح سلامت، گفت: در حال حاضر سه فاز عملیاتی شده است، فاز اول، فاز درمانی بود که بسته های مختلفی داشت. فاز دوم، فاز بهداشت بود و مردم به صورت ملموس آن را دیده اند و فاز سوم، عدالت در سلامت است.

مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، فاز سوم طرح سلامت را شامل دو جز دانست و گفت: دهندگان خدمت و گیرندگان خدمات. بخش گیرندگان خدمت تقریبا در فاز یک و دو عملیاتی شد و امیدواریم در سال های آینده قدم های بیشتری در نهادینه شدن کامل این برنامه برداشته شود.

وی با اشاره به تعرفه های پزشکی و نارضایتی پزشکان از این تعرفه ها اظهار داشت: نارضایتی پزشکان سبب ایجاد تعرفه های نامتعارف شده بود به همین منظور وزارت بهداشت با رایزنی های متعددی که در حدود نه ماه طول کشید، اصلاحاتی را در کتاب تعرفه های خدمات سلامت ایجاد کرد.

وی یکی از اهداف وزارت بهداشت را برقرای انضباط مالی در بخش دولتی بیان کرد و افزود: کنترل تعرفه های غیرقانونی، کاهش پرداخت مردم، کاهش هر گونه ارتباطی بین پزشک و بیمار و ساماندهی کیفیت درمانی با تعرفه های دولتی از جمله اهداف وزارت بهداشت بوده است.

میردهقان با اظهار به اینکه دولت تعرفه ها را اصلاح کرده است تا زیرمیزی را کمرنگ کند ادامه داد: قبح این قضیه در جامعه شکسته شده و هیچ پزشکی خواستار گرفتن زیرمیزی نیست.

وی ایجاد سامانه ۱۶۹۰را راهی برای دسترسی مردم به نهادهای نظارتی معرفی کرد و گفت: تا به امروز ۱۲۰ هزار تماس تلفنی داشته ایم. بعد از بررسی در حدود ۲۰ درصد این جمعیت شکایت های تعرفه ای دارند و این نشان دهنده آن است که این پدیده هنوز وجود دارد.

مدیر کل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت با ابراز رضایت از کنترل های نظام پزشکی در شهرستان ها یادآور شد: در شهرستان ها کنترل های خوبی انجام شده ولی در مرکز، هم شنیده می شود و هم بعضی از بازدیدهای میدانی ما موید این مطلب است، هنوز زیرمیزی وجود دارد.

عبدالرحمان رستمیان با اشاره به اقدامات مجلس برای جلوگیری از زیرمیزی گفت: از زمانی که کمیسیون بهداشت در مجلس نهم شروع شد، موضوع زیرمیزی و تعرفه های غیرمتعارف به این کمیسیون ورود پیدا کرد. دکتر دستجردی، دکتر طریقت به کمیسیون آمدند و در دولت یازدهم با حضور دکتر هاشمی بررسی این بحث به صورت جدی شروع شد. چون یکی از شکایت های اصلی که اعضای کمیسیون در شهرستان های خود می دیدند زیر میزی بود.

وی به معضل زیرمیزی حتی در بیمارستان های دولتی اشاره کرد و افزود: حتی در بیمارستان های دولتی این معضل بود چون ممکن است در برخی از شهرستان ها بیمارستان خصوصی نباشد. همچنین در بعضی از مواقع در اورژانس زیرمیزی گرفته می شد. ولی در عین حال پزشکانی را داشتیم که زیرمیزی نمی گرفتند.

وی به جلسه ای که با حضور معاونین دانشگاه ها و مسئولین نظام پزشکی با وزیر بهداشت برگزار شده بود اشاره کرد و یادآور شد: در این جلسه صحبت از اشکال در تعرفه ها بود. در این رابطه ارزش نسبی خدمات را درست کردند تا اگر تعرفه ها اشکالی داشته باشد اصلاح شوند.

رستمیان با بیان اینکه یک زمان مشکل را از سیستم می دیدیم اما الان به صورت منطقه ای دچار مشکل هستیم، افزود: در برخی از شهرستان ها که خوب کار شده، زیرمیزی به هیچ وجه دریافت نمی شود، ولی در بعضی از جاها دریافت می شود.

وی به راه اندازی سامانه مسیج سنتر اشاره کرد و گفت: اگر کسی اعتراضی داشت و به دولت مراجعه کرد و دولت رسیدگی نکرد، می تواند به مجلس اطلاع دهد تا در آنجا پیگیری شود.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس علت زیرمیزی در میان جامعه پزشکی را زیاده خواهی بیان کرد و ادامه داد: از طرفی زیاد خواهی و هم عدم پیگیری جدی و برخورد جدی سبب این امر شده است. وقتی ارزش نسبی خدمات وجود دارد و منابع دولت به این قسمت ها آمده تا تعرفه ها را اصلاح کند، به هیچ وجه نباید زیرمیزی را داشته باشیم.

وی افزود: هم وزارتخانه و هم نظام پزشکی، دانشگاه ها، معاونان درمان، روسای شبکه و خود کمیسیون بهداشت باید نظارت داشته باشیم و اگر مواردی دیدیم باید برخورد کنیم تا قانون ثبیت شود.

دکتر سید محمد حسین میردهقان به شیوه نامه بسته نظارتی وزارت بهداشت اشاره و توضیح داد: ، با حضور شاکی در معاونت دانشگاه ها و یا از سیستم ۱۶۹۰ یک شکایت مطرح می شود و باید این شکایت تایید شود. سپس این شکایت در ستاد نظارت بر تعرفه ها در هر استان توسط نظام پزشکی بررسی و کارشناسی می شود و گزارش کارشناسی تصمیم گیری می شود، سپس پرونده در دو سمت دادسرای نظام پزشکی و تعزیرات حکومتی طرح موضوع می شود.

وی ادامه داد: بحث حقوقی در دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد و اگر کسی که مورد شکایت قرار گرفته جزو هیئت علمی دانشگاه و یا استخدام رسمی دانشگاهی باشد، اقدامات انظباطی نسبت به وی انجام می شود و حتی در شیوه نامه انظباطی قطع رابطه با هیئت علمی دانشگاه نیز دیده شده است.

دکتر ربیعی در زمینه نوع رسیدگی به شکایات مردم در سامانه ۱۶۹۰ توضیح داد: زمانی که بیمار یا همراه بیمار به عنوان شاکی با مرکز ۱۶۹۰ تماس بگیرد، هرگونه شکایتی داشته باشد ثبت می شود و برای بیمار یک شماره پیگیری به صورت پیامک ارسال می شود تا بتواند، پرونده خودش را از طریق آن شماره پیگیری کند و درعرض ۲۴ الی ۴۸ ساعت توسط اپراتور دوم با بیمار تماس گرفته می شود و اطلاعاتی برای ثبت شکایات گرفته می شود تا شکایت وی پیگیری شود.