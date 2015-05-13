وزارت بهداشت شایعه انتشار ویروس ایدز را تکذیب کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشار شایعه ای در شبکه های اجتماعی مبنی بر پخش ویروس ایدز توسط عده ای که به بهانه چک کردن قند خون به درب منازل مراجعه نموده و کارت علوم پزشکی دارند، دکتر محمدمهدی گویا این خبر را تکذیب کرد.

وی تصریح کرد: وزارت بهداشت همواره برای اجرای طرح های کشوری که نیاز به اخذ نمونه از مردم در هنگام مراجعه به درب منازل آنها دارد حتما قبل و حین اجرای طرح، از طریق رسانه های عمومی، اطلاع رسانی می کند.

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد: هم وطنان توجه داشته باشند که همیشه معتبرترین منبع دریافت اطلاعات در زمینه سلامت مردم و مسائل مرتبط آن، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، است.

گویا یادآور شد: بدون شک تداوم انتشار این اخبار در جامعه، به جز تشویش اذهان عمومی نتیجه ای در بر نخواهد داشت و انتظار می رود مردم فهیم نیز به این موضوع عنایت ویژه داشته باشند.