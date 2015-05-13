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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷

جهانگیری:

۱۱ درصد منابع دولت صرف تعلیم و تربیت می شود

۱۱ درصد منابع دولت صرف تعلیم و تربیت می شود

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان از هزینه کرد ۱۱ درصد منابع دولت در دستگاه تعلیم و تربیت خبر داد و گفت: استفاده صحیح از منابع و ظرفیت های موجود می تواند این منابع را چندین برابر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم جهانگیری صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه نخستین همایش کشوری «مدارس بهره ور و بهره وری در مدارس» آموزش و پرورش را اولین پایگاه فرهنگی بعد از خانواده دانست و اظهار داشت: با توجه به نقش آموزش و پرورش در جامعه باید توجه ویژه ای به بحث تعلیم و تربیت مبذول داشته شود.

وی با تاکید بر لزوم استفاده صحیح از تمامی منابع موجود در راستای تحقق اهداف نظام تعلیم و تربیت افزود: دانش آموزان باید علاوه بر مهارت های پایه؛ مهارت های پیچیده را نیز فرا بگیرند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با اشاره به حساسیت کار آموزش و پرورش تصریح کرد:  اجزا و ارکان این ارگان به خوبی برای تحقق اهداف برنامه ها بکار گرفته نشده اند.

وی با اشاره به اینکه منابع زیادی در آموزش و پرورش وجود دارد، افزود: متاسفانه بسیاری از این منابع هدر رفته یا به درستی از آنها استفاده نمی شود.

جهانگیری از هزینه کرد ۱۱ درصد منابع دولت در دستگاه تعلیم و تربیت خبر داد و ابراز داشت: در صورتی که از منابع موجود استفاده بهینه صورت گیرد این منابع را می توان افزایش داد.

کد مطلب 2579974

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