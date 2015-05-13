۸.۲ تن مواد مخدر در غرب تهران کشف شد/ کاهش ۵۰درصدی سرقت مسلحانه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی صبح چهارشنبه در جریان سفر فرمانده ناجا به ستاد فرماندهی ویژه غرب استان تهران اظهار داشت: جغرافیای غرب استان تهران با سایر استانهای کشور متفاوت است و وجود خرده فرهنگها و اقوام مختلف در کنار فرصتهایی که پدید می آورد، مشکلاتی را نیز به همراه دارد که این مقوله مسئولیت پلیس را سنگین تر می کند.

وی ادامه داد: در این راستا از زمان استقرار فرماندهی ویژه غرب استان تهران، تمام تلاش ما بر این است تا با استفاده از تمام ظرفیت خود امنیت و آرامش را برای شهروندان به ارمغان آوریم، به منظور گسترش توان این فرماندهی زمینی به مساحت ۲۵ هزار مترمربع از سوی فرمانداری و شورای اسلامی شهرستان شهریار در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت که که فاز اول ساختمان ستاد فرماندهی بزودی افتتاح خواهد شد.

افزایش ۳۵ درصدی کشفیات سرقت در سال ۹۳

این مسئول در ادامه به ارائه گزارش عملکرد مجموعه تحت مدیریت خود پرداخت و گفت: با پشتیبانی مطلوب لجستیکی، سه حوزه راهنمایی و رانندگی، نظام وظیفه و قرارگاه مبارزه با سرقت غرب استان تهران طی سال گذشته افتتاح شد که در کنار تلاش ماموران و انجام عملیات متعدد در سال ۹۳ شاهد کاهش ۵۰ درصدی سرقتهای مسلحانه، ۱۷ درصدی سرقت به عنف، ۲۱ درصدی قتل، افزایش ۳۵ درصدی کشفیات سرقت و ۲۵ درصدی دستگیری سارقین بودیم.

وی بیان کرد: در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر و دستگیری قاچاقجیان نیز طی سال گذشته در مجموع ۸.۲۶ تن مواد مخدر کشف شد، همچنین جمع آوری معتادین متجاهر و کارتن خواب که عامل بسیاری از سرقتهای خرد هستند و امنیت مردم را به مخاطره می اندازند، با افزایشی ۶۵ درصدی مواجه بود و به منظور ساماندهی این افراد، ۶ مرکز ماده ۱۶ و دو مرکز ویژه بانوان در شهرستانهای تابعه غرب استان راه اندازی شد.

۴۵ درصد عناصر اصلی قاچاق کالا از محورهای غرب استان تهران دستگیر شدند

سردار اصلانی با اشاره به تاکیدات رهبری در مقوله مبارزه با قاچاق کالا متذکر شد: قرارگیری شهرستانهای غرب استان در مسیر اتصال استانهایی غربی و جنوبی به تهران، فرصتی برای سواستفاده قاچاقچیان کالا و سوخت پدید آورده است که خوشبختانه از زمان استقرار فرماندهی انتظامی ویژه غرب استان تهران با انجام عملیات متعدد پلیسی و حضور مستمر ماموران در جاده ها و محورهای مواصلاتی، اقدامات مطلوبی در مقابله و دستگیری قاچاقجیان کالا صورت گرفت.

این مقام انتظامی افزود: در این زمینه ارزش ریالی کشفیات کالای قاچاق از رشد ۲۵ درصدی برخوردار بوده است، همچنین ۴۵ درصد عناصر اصلی قاچاق دستگیر و ۴۲ درصد خودروهای سنگین باندهای مربوطه ضبط شد.

اراذل و اوباش دیگر جایی در شهرستانهای غرب تهران ندارند

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران عنوان کرد: در حوزه برخورد با ناهنجاریها اجتماعی طرح های محله ای و منطقه ای در قالب امنیت اجتماعی در تمام شهرستانهای تحت پوشش به اجرا درآمد و برغم اینکه غرب تهران در حوزه اراذل و اوباش طی سنوات گذشته وضعیت خاصی داشت اما در حال حاضر هیچگونه شرارتی مشاهده نمی شود.

وی اضافه کرد: در این راستا، نزاع و درگیری خیابانی که در اولویت تماسهای مردمی با پلیس ۱۱۰ قرار داشت، در سال ۹۳ نسبت به سال گذشته ۴۵ درصد کاهش داشت.