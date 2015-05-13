تخصیص ۲۰ میلیارد ریال برای توسعه فعالیتهای قرآنی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش روابط عمومیهای استان افزود: در استان هزار و ۱۰ کانون فرهنگی و هنری و ۸۰ موسسه قرآنی فعالیت دارند، گفت: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فعالیتهای قرآنی گداشته ایم.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی در توسعه استان، تصریح کرد: باید برنامه های که ایجاد انگیزه کند در حوزه روابط عمومی اجرا شود و وقتی جایگاه روابط عمومی ارتقا یابد، تسهیلات لازم نیز اهدا می شود.

وی با بیان اینکه افکار عمومی متاثر از گزارشهایی است که در اختیارش قرار می گیرد، عنوان کرد: برای موفقیت و توفیق باید به افکار عمومی توجه کرد.

جاودانی با تاکید بر اینکه باید مسیر درست توسعه را به مردم بشناسیم گفت: اگر بخواهیم در حوزه توسعه موثر واقع شویم باید برنامه ها به مردم اطلاع رسانی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، گفت: روابط عمومی ها زبان دستگاههای اجرایی هستند و به عنوان یک رسانه دستگاهی می تواند، برنامه ها را اطلاع رسانی کنند و روابط عمومی ها باید راههای ارتباط و تعامل با افکار عمومی را بشناسند.

وی تصریح کرد: دستگاهی موفق است که بتواند کانالهای ارتباطی با افکار عمومی را به روز کند و از ابزارهای نوین استفاده کنند.

جاودانی تاکید کرد: روابط عمومی ها باید به تولید خبر و محتوا بپردازند و باید بگونه ای علمی و دلنشین در این حوزه فعالیت کنند که مخاطب به سمت آن روی آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، گفت: روابط عمومی زمانی موفق است که رسانه های مختلف را بشناسد و با شیوه های نوین با آنها ارتباط برخورد کنند.

وی با بیان اینکه ابزار ارتباط با مردم کثیر است گفت: دستگاههای اجرایی چندان به روابط عمومی نمی پردازند و در این شرایط، وضعیت روابط عمومی ها بهتر نمی شود و باید مدیران را با نقش این حوزه آشنا کرد.

جاودانی خواستار اجرای جشنواره روابط عمومیهای برتر شد.