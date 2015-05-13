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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۰۵

جاودانی خبر داد:

تخصیص ۲۰ میلیارد ریال برای توسعه فعالیتهای قرآنی مازندران

تخصیص ۲۰ میلیارد ریال برای توسعه فعالیتهای قرآنی مازندران

آمل - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران از تخصیص ۲۰ میلیارد ریال برای توسعه فعالیتهای قرآنی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی پیش از ظهر چهارشنبه در همایش روابط عمومیهای استان افزود: در استان هزار و ۱۰ کانون فرهنگی و هنری و ۸۰ موسسه قرآنی فعالیت دارند، گفت: ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای توسعه فعالیتهای قرآنی گداشته ایم.

وی با اشاره به نقش روابط عمومی در توسعه استان، تصریح کرد: باید برنامه های که ایجاد انگیزه کند در حوزه روابط عمومی اجرا شود و وقتی جایگاه روابط عمومی ارتقا یابد، تسهیلات لازم نیز اهدا می شود.

وی با بیان اینکه افکار عمومی متاثر از گزارشهایی است که در اختیارش قرار می گیرد، عنوان کرد: برای موفقیت و توفیق باید به افکار عمومی توجه کرد.

جاودانی با تاکید بر اینکه باید مسیر درست توسعه را به مردم بشناسیم گفت: اگر بخواهیم در حوزه توسعه موثر واقع شویم باید برنامه ها به مردم اطلاع رسانی شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، گفت: روابط عمومی ها زبان دستگاههای اجرایی هستند و به عنوان یک رسانه دستگاهی می تواند، برنامه ها را اطلاع رسانی کنند و روابط عمومی ها باید راههای ارتباط و تعامل با افکار عمومی را بشناسند.

وی تصریح کرد: دستگاهی موفق است که بتواند کانالهای ارتباطی با افکار عمومی را به روز کند و از ابزارهای نوین استفاده کنند.

جاودانی تاکید کرد: روابط عمومی ها باید به تولید خبر و محتوا بپردازند و باید بگونه ای علمی و دلنشین در این حوزه فعالیت کنند که مخاطب به سمت آن روی آورد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران، گفت: روابط عمومی زمانی موفق است که رسانه های مختلف را بشناسد و با شیوه های نوین با آنها ارتباط برخورد کنند.

وی با بیان اینکه ابزار ارتباط با مردم کثیر است گفت: دستگاههای اجرایی چندان به روابط عمومی نمی پردازند و در این شرایط، وضعیت روابط عمومی ها بهتر نمی شود و باید مدیران را با نقش این حوزه آشنا کرد.

جاودانی خواستار اجرای جشنواره روابط عمومیهای برتر شد.

 

 

 

کد مطلب 2579984

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