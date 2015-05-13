به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو صبح چهارشنبه در جمع امدادگران شهرستان دشتی ضمن گرامیداشت هفته هلال احمر، از تلاشهای خالصانه امدادگران تقدیر کرد و اظهار داشت: جمعیت هلال احمر استان بوشهر و شهرستان دشتی در برنامههای نوروزی اقدامات خوبی انجام دادند که توانسته است رضایتمندی نسبی مردم را حاصل کند.
وی افزود: دشتی یکی از شهرستانهایی است که به لحاظ جغرافیایی در میانه استان قرار دارد و به لحاظ وسعت دومین شهرستان استان محسوب میشود؛ لذا استقرار انبارها و مجتمعهای امدادی در این شهرستان ضروری و یک ظرفیت است که کل استان از آن بهرهمند میشود.
مهرجو با اشاره به اینکه این شهرستان حادثهخیز استان است، تصریح کرد: همواره بلایای طبیعی زیادی از جمله سیل، زلزله و خشکسالی این شهرستان را تهدید میکند که میطلبد زیرساختهایی که در حوادث غیر مترقبه نیاز است، تقویت شود.
لزوم تقویت زیرساختهای جمعیت هلال احمر دشتی
وی بر ضرورت تقویت زیرساختهای جمعیت هلال احمر شهرستان تاکید کرد و افزود: با توجه به گستردگی این شهرستان، تقویت پایگاههای امدادی برای ایمنسازی مسیرها یک امر مهم و ضروری است.
فرماندار شهرستان دشتی از تصویب راهاندازی درمانگاه تخصصی هلال احمر در این شهرستان خبر داد و خواستار تسریع در راهاندازی این درمانگاه شد.
غلامرضا مهرجو بیان کرد: مجمتع امداد و نجات هلال احمر که فاز اول آن به بهرهبرداری رسیده، نیاز است که هر چه زودتر عملیات اجرایی فاز دوم آغاز شود و این مجتمع میتواند کمک خوبی برای استان و سایر شهرستانها باشد.
لزوم احداث پایگاه امداد جادهای در بخش طسوج
وی یادآور شد: پایگاه امداد جادهای گنخک را نیز تلاش داریم در کمیته برنامهریزی امسال اعتباری در نظر گرفته شود ولی نیاز است که خیرین در این خصوص اهتمام بیشتری داشته باشند.
مهرجو همچنین بر احداث پایگاه امداد جادهای در بخش طسوج تاکید کرد و گفت: با توجه به کوهستانی بودن مسیر و تردد زیاد کامیونها در زمان برداشت محصولات کشاورزی، هر ساله تصادفات زیادی شاهد هستیم که میطلبد پایگاه امداد جادهای در این بخش راهاندازی شود.
وی، آموزش کمکهای اولیه و هدفمند و تخصصی کردن آموزشها را امر ضروری عنوان کرد.
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