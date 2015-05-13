تلاش آل سعود برای کوچک کردن ایران نتیجه معکوس داد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی بیداری اسلامی با رویکرد تحولات یمن که در اداره کل تبلیغات اسلامی استان برگزار شد گفت: دولت عربستان همواره خود را قیّم دولت یمن می دانست و احساس می کرد ام القرای کشورهای کوچک منطقه است.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: عربستانی ها برای ساخت مساجد در یمن پول های کلانی صرف می کردند و انتظار داشتند یمنی ها ارزش این کار را بدانند.

وی به تلاش سعودی ها برای ترویج وهابی گری اشاره کرد و گفت: عربستان برای ترویج وهابی گری در یمن تلاش مضاعفی انجام می داد که با موفقیت همراه نبود و ضد وهابی بودن به عنوان تفکر غالب در یمن حاکم است.

وی با بیان اینکه یمن تفکر انقلاب اسلامی ایران را قبول دارد اظهار کرد: آمارها نشان می دهد درگیری هایی که در کشورهای اسلامی رخ داده است به علت آن بوده که توان این کشورها به جای مقابله با دشمنان مشترک، صرف خودشان شود.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان بیان کرد: دنیا این نکته را فهمیده است که نفوذ انقلاب اسلامی ایران در کشورها نه تنها کاهش نیافته است بلکه روزبه روز افزایش یافته است.

حجت الاسلام ولی نژاد افزود: افزایش محبوبیت ایران و رهبری ایران برای امریکایی ها تلخ بوده است و برای اینکه جلوی قدرت ایران را بگیرند دست به چنین اعمالی می زنند.

وی با بیان اینکه ائتلاف سعودی ها پیام پنهانی دارد تصریح کرد: آل سعود در جنگ یمن به شدت متضرر شده است و هیات حاکمه فعلی آنها صاحب اندیشه نیست.

وی خاطرنشان کرد: کشور بزرگ ایران پنجه در پنجه امریکا قرار داده است اما عربستانی ها با جنگ علیه کشور کوچک یمن خود را کوچک کرده است.

مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان گلستان گفت: تلاش عربستان برای کوچک کردن ایران نتیجه عکس داشته است و بااینکه ایران در جنگ یمن دخالتی نداشته اما با سکوتش «ام القرا» بودنش را حفظ کرده است.

حجت الاسلام نورالله ولی نژاد در پایان اظهار کرد: امیدواریم یمن بتواند مقاومتی که در پیش گرفته است را ادامه دهد و مظلومیت ملت خود را بیشتر از گذشته به جهانیان نشان دهد.

استاد ساحل عاجی مرکز علمی جامعه المصطفی (ص) نیز در این نشست تخصصی به پیشینه تاریخی یمن اشاره کرد و گفت: حدود ۶ هزار نفر از اقلیت های مذهبی مانند مسیحیت در کشور یمن زندگی می کنند.

هاشم کوناتی افزود: تاریخ نشان می دهد در زمان پیامبر (ص)، یمن تنها کشوری بود که بدون جنگ تسلیم پیامبر (ص) شد و نخستین فردی که به امام علی (ع) اسلام آورد، یک خانم بوده است.

کوناتی تصریح کرد: اسلام آوردن یک زن در آن دوران نشان دهنده جایگاه زنان در بیداری اسلامی بوده است.