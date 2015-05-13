بهسازی مسیر ریلی کرمان – بافق در دستور کار قرار گیرد

محمد مهدی زاهدی در گفتگو با مهر از پیگیری رفع مشکلات حمل و نقل در استان کرمان خبر داد و از مسئولان خواست در این راستا توجه بیشتری داشته باشند.

وی به دیدارش با وزیر راه و شهرسازی اشاره کرد و افزود: در این دیدار مشکلات و نیازهای حمل و نقل جاده ای، ریلی و هوایی استان کرمان بررسی شد.

وی تصریح کرد: یکی از درخواستهای صورت گرفته در این جلسه اصلاح و نوسازی مسیر ریلی کرمان – بافق بود که دچار فرسودگی شده است و باید این روند اصلاح شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان در ادامه افزود: در این دیدار مصوب شده است تعمیر جاده شهداد – نهبندان که به دلیل سیلاب دچار خسارت شده است مورد توجه قرار گیرد ضمن اینکه احداث ترمینال مدرن فرودگاهی در کرمان نیز مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات استان کرمان بروز حوادث جاده ای و وجود نقاط حادثه خیز در جاده های استان پهناور کرمان است که این نقاط حادثه خیز باید در اسرع وقت با تامین اعتبار برطرف شوند که بر اساس درخواست صورت گرفته قرار شد این موارد نیز طی دو سال آینده رفع شود.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل طرحهای نیمه تمام در استان کرمان در بخش راهها تاکید کرد و گفت: اقدام لازم در راستای دوبانده شدن راههای کرمان – سیرجان، کرمان – بم و کرمان زرند باید در اسرع وقت صورت گیرد.

وی حمل و نقل را پایه اصلی توسعه در استان کرمان دانست و افزود: پراکندگی جمعیت در استان کرمان یکی از مشکلات استان برای خدمات رسانی به مناطق دور افتاده و محروم است که باید با ایجاد راههای استاندارد و مناسب این مشکل را برطرف کرد.