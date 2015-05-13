طرح «همدلی خانه و مدرسه» در مدارس ابتدایی همدان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمده قره خانی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه برگزاری مراسم طرح «همدلی خانه و مدرسه» در همدان با بیان اینکه این طرح سه هدف را دنبال می کند، اظهار داشت: اجرای طرح همدلی خانه و مدرسه در راستای تحقق شعار سال «همدلی، همزبانی دولت، ملت» برای نخستین بار در کشور در مدارس ابتدایی استان همدان برگزار شده است.

وی با بیان اینکه آموزش و پرورش استان همدان به عنوان استان پیشتاز در کشور طرح «همدلی خانه و مدرسه» را اجرا کرده است، گفت: این طرح به منظور افزایش مشارکت اولیاء در مدارس و ترویج فرهنگ استفاده از مجلات رشد در آموزش و تقویت مهارت های دستی در بین دانش آموزان برگزار شده است.

رئیس اداره تکنولوژی آموزش و پرورش استان همدان در ادامه سخنانش با بیان اینکه سال گذشته این طرح با عنوان یک روز بدون کیف در مدارس استان همدان برگزار شد، ابراز داشت: دانش آموزان در اجرای طرح «همدلی خانه و مدرسه» می آموزند که چگونه کارهای یدی و عملی را فرا بگیرند.

قره خانی با تاکید بر اینکه اجرای طرح «همدلی خانه و مدرسه» موجب ایجاد محیطی شاد و نشاط بین دانش آموزان می شود، عنوان داشت: در این روز همه امور مدرسه را اولیاء دانش آموزان با نظارت کادر مدرسه بر عهده می گیرند و در واقع اولیاء دانش آموز نقش مدیر و معاون را در مدرسه بازی می کند.

وی با بیان اینکه در راستای اجرای طرح «همدلی خانه و مدرسه» کارهای یدی دانش آموزان که از مجلات رشد انتخاب شده در نمایشکاه مدارس به نمایش در می آید، افزود: هزار و ۴۹۰ مدرسه ابتدایی دولتی و غیر دولتی استان همدان این طرح را اجرا می کنند.

رئیس اداره تکنولوژی آموزش و پرورش استان همدان بیان داشت: اولویت قرار دادن مهارت های حرکتی و عملی دانش آموزان یکی از اهداف مهم در مجلات رشد است.

قره خانی ادامه داد: ترویج استفاده از مجلات رشد در بین دانش آموزان از مباحث مهم در آموزش و پرورش استان همدان است.

وی گفت: با اجرای طرح «همدلی خانه و مدرسه» انگیزه آموزشی بین دانش آموزان زیاد می شود و نشاط اجتماعی در بین مدارس افزایش می یابد.