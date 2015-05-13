تحویل ۲ پرنده شکاری توسط دوستداران محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر، روز گذشته در پی گزارش شهروندی مبنی بر نجات یک بهله دلیجه، ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران بلافاصله جهت تحویل این پرنده به محل اعزام شدند.

وی با اشاره به اینکه همچنین یک بهله عقاب طلایی نیز در هفته جاری توسط یک شهروند دوستدار محیط زیست به یگان حفاظت محیط زیست استان تحویل داده شد، افزود: این ۲ پرنده شکاری به مرکز نگهداری حیات وحش پارک طبیعت پردیسان منتقل شدند.

میرزا کریمی ادامه داد: همچنین روز گذشته در پی گزارش شهروندی مبنی بر مشاهده یک راس میش در آزادراه تهران - پردیس ماموران بلافاصله به محل اعزام شدند.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه پس از نجات و انتقال این حیوان به اداره کل مشخص شد که این حیوان از ناحیه پای چپ دچار مصدومیت است تصریح کرد: این حیوان جهت مداوا به کلینیک دامپزشکی پارک طبیعت پردیسان منتقل شد.

میرزاکریمی در پایان ضمن قدردانی از اقدام شایسته این شهروندان یادآور شد: شهروندان در صورت مشاهده چنین مواردی موضوع را بلافاصله به شماره ۷۷۳۵۹۵۶۴ یگان حفاظت محیط زیست استان تهران اطلاع دهند.