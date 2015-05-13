اعتراض مس رفسنجان به گل آفساید مس کرمان

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار برگشت مرحله پلی آف لیگ دسته اول روز گذشته بین دو تیم مس کرمان و مس رفسنجان برگزار شد که این بازی در نهایت با یک گل به سود مس کرمان خاتمه یافت.

تک گل این مسابقه که منجر به صعود مس به مرحله پلی آف لیگ برتر شد، اعتراض رفسنجانی‌ها را در پی داشته است. سایت باشگاه مس رفسنجان در این خصوص نوشت: « باز هم اشتباهات داوری بطور خود جوش به ضرر تیم مس رفسنجان در مسابقه پلی آف دور برگشت لیگ دسته اول در ورزشگاه شهید باهنر کرمان. به دنبال تساوی بدون گل در رفسنجان همه چیز از نظر فوتبالی به سود تیم مس رفسنجان بود و بازی روان تیم رفسنجانی باعث شده بود کمتر کسی شک کند که برنده بازی با مس کرمان است ولی بازی چنان رقم خورد که با پاس اشتباه مدافع رفسنجانی، توپ به بازیکن کرمان رسید و دیگر بازیکن این تیم را در موقعیت صددرصد آفساید صاحب توپ کرد. کمک داور هم روی خط بود و بطور عجیب بازی داد و سرنوشت تیم برنده را ایشان تعیین کرد.»



