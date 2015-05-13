توسعه دولت الکترونیک موجب کاهش تخلفات شهرداری ها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، صادق نجفی چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان این مطلب اظهار داشت: شهرداری ها با وجود برخورداری از کارکنان دلسوز و متعهد، به دلیل وسعت و تنوع زمینه های فعالیت، مستعد بروز برخی تخلفات و سوءاستفاده های اجتناب‌ناپذیر هستند که کاهش اقدامات دستی به واسطه توسعه دولت الکترونیک می تواند از این امر جلوگیری کند.

وی در ادامه با اشاره به مراجعه روزانه ۳۰ هزار نفر به بخش‌های مختلف شهرداری تبریز و صرفه‌جویی چشمگیر در زمان و هزینه شهروندان با تاسیس و توسعه خدمات الکترونیکی در بخش‌های مختلف تصریح کرد: افزایش بهره‌وری کارکنان از دیگر مزایایی توسعه این خدمات در شهرداری‌هاست.

نماینده شهرداران کشور در شورای سازمان شهرداری‌ ها و دهیاری‌ ها گردآوری ۳۰ میلیون برگ مرتبط با سوابق شهروندان در حوزه شهرسازی تبریز، آنرا تجربه ای ارزشمند در حوزه دولت الکترونیک عنوان کرد و گفت: این اقدام منجر به ایجاد دیتاسنتری یکپارچه و یکی از برزگترین بانک‌های اطلاعاتی شهرسازی شده که می تواند الگویی ارزشمند برای دیگر شهرداری‌های کشور باشد.