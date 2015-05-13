شرایط تامین دارو و غذا در کشور پایدار شده است/ کاهش واردات دارو

به گزارش خبرنگار مهر، رسول دیناروند پیش از ظهر چهارشنبه در اولین روز همایش معاونین غذا و داروی کشور در هتل سالاردره مازندران، اظهار داشت: در سال ۹۳ برای اولین بار کاهش واردات دارو به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار اتفاق افتاده است.

رئیس سازمان غذاو و داروی کشور با بیان این که دانشگاه علوم پزشکی مازندران از دانشگاههای فعال با عملکرد خوب است افزود: مازندران پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده است و در این زمینه نیازز به تلاش بیشتر دارد تا این کار بزرگ با موفقیت انجام شود.

دیناروندبا تاکید بر اینکه دانشگاهها از خلاقیتها و فرصتها باید به خوبی استفاده کنند گفت: با نگاه کلان به مسائل حوزه بهداشتی و درمان در سطح کشور دست یافت.

وی با بیان این که شرایط کشور شرایط خاص است تصریح کرد: در حوزه دارویی تلاش زیاد بر این است که مدیریت تامین دارو را از دست ندهیم و کمبود دارویی ایجاد نشود.

دیناروند تاکید کرد: تامین ارز برای کشور به سختی صورت می گیرد و علی رغم این که در دولت یازدهم تلاشهای بسیاری صورت گرفته است ولی به دلیل پایین بودن درآمد ارزی کشور تاکنون اتفاق خاصی نیفتاده است.

رئیس سازمان غذاو دارو با اشاره به این که شرایط پایداری در تامین غذاو دارو وجود دارد افزد: در سال گذشته میانگین تامین دارو حدود ۳۰ قلم بوده است که این رقم هم همیشه ثابت نبوده است.

این مقام مسول خاطرنشان کرد: نگهداری شرایط ثابت و مدیریت دارو همواره مورد توجه وزارت بهداشت و درمان علوم پزشکی بوده است و کمبود داروو مربوط به جایگزینی دارو است.

وی در ادامه افزود: دانشگاههای علوم پزشکی کشور باید با آگاهی دادن پزشکان نسبت به استفاده از داروهای جایگزین اقدام کنند و تجویز و مصرف منطقی دارو به عنوان کار بلند مدت و سختی است که نمیتوان نسبت به آن بی تووجه بود و رها کرد.

دیناروند خاطرنشان کرد: در بیمارستانها حضور دارو ساز الزامی است و بسیاری از بیمارستانها ۶۰ تا ۷۰ درصد درآمدهای خود را از دارو به دست می آورند.

وی با اشاره به کاهش ۳۵۰ میلیون دلاری واردات دارو در سال گذشته افزود: این کاهش هیچ آسیبی به روند دسترسی مردم به دارو نداشته است و این دست آورد بسیار بزرگی است که ادامه آن نیز کار ساده ای نیست وو شیب افزایش واردات برعکس و متوقف شده است.

دیناروند ابراز داشت: امسال سیاستهای دولت در کاهش واردات و داروهای وارداتی است و درسال ۹۴ هم ادامه خواهد داشت که باید به باید به استانداردهای منطقه برسیم

وی در خصوص کنترل تجهیرات پزشکی کنترل قیمتها بسیار موفق بوده است و این کاهش و نظارت تا آن جایی ادامه پیدا می کند تا شرکتها فرصتی برای برای کارهای غیر منطقی و غیر اخلاقی نداشته باشند.

این مقام مسول افزود :در تامین دارو تجهیرات پزشکی فراخوان خواهیم زد تا بیمارستانها برای خرید از برندهای مشخص و قیمتهای معیین اقدام کنند.

وی تاکید کرد: کالاها و تجهیزات پزشکی نباید به صورت بنکداری توریع گشود چرا که برخی از تجهیرات پزشکی ار داروها بسیار مهمتر هستند و نباید به راحتی در هر فروشگاهی عرضه شود.