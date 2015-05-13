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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۰۶

ابوترابی در حاشیه نمایشگاه عکس:

مبارزه با فساد، دغدغه مشترک قوای سه‌گانه است

مبارزه با فساد، دغدغه مشترک قوای سه‌گانه است

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، دغدغه مشترک قوای سه‌گانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسن ابوترابی‌فرد طی بازدید از نمایشگاه عکس مربوط به بمباران شیمیایی سردشت و پیرانشهر به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مخالفت قوه قضاییه با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، دغدغه مشترک قوای سه‌گانه است.

وی تاکید کرد: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در مبارزه با فساد و شکل‌گیری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، این امر تبدیل به یک راهبرد در نظام شده است.

ابوترابی‌فرد گفت: تلاش نمایندگان این است که با هماهنگی قوه قضاییه و دولت، تصمیمات درستی در ستاد مبارزه با فساد گرفته شود.

وی اظهار داشت: امیدوارم با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، مسئولان قوه قضاییه و نمایندگان در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، به راهکار مناسب برای برداشتن قدم‌های مطمئن در زمینه مبارزه با فساد برسیم.

کد مطلب 2580007

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