شرکت مخابرات لرستان ۱۶.۵ میلیارد تومان از مردم طلب دارد

به گزارش خبرنگار مهر، هومان محمودی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر شرکت مخابرات استان لرستان بیش از ۱۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از مردم طلب دارد.

وی بیان داشت: از این میزان ۱۰ میلیارد تومان مربوط به مشترکان تلفن ثابت و شش میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان نیز مربوط به مشترکان تلفن همراه است.

مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از واگذاری تلفن ثابت به مشترکان طی امسال خبر داد و عنوان کرد: در مجموع برنامه ما در این زمینه واگذاری ۱۳ هزار شماره تلفن ثابت در استان است.

محمودی همچنین از ایجاد شش سایت تلفن همراه در استان طی امسال خبر داد.

وی همچنین رفع نقاط کور تلفن همراه در لرستان را یکی دیگر از برنامه های این شرکت برشمرد و ادامه داد: در این راستا تعداد نقاط کور تلفن همراه به خصوص در مناطق گردشگری لرستان شناسایی شده و به زودی بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته رفع خواهند شد.

مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان به واگذاری خط های "ای دی اس ال" به روستائیان لرستان اشاره کرد و گفت: تا کنون زمینه اتصال ۲۰۴ روستای لرستان به اینترنت فراهم شده است.

محمودی با تاکید بر ضرورت استقبال مردم روستاههای استان از اتصال اینترنت تصریح کرد: در مجموع ۱۵ هزار و ۵۸۶ پورت اینترنت در استان برای روستائیان در نظر گرفته شده و این در حالیست که تا کنون تنها چهار هزار و ۷۳۰ پورت اینترنت از سوی متقاضیان خریداری شده است.

وی همچنین با اشاره به ایجاد شش سایت تلفن همراه در لرستان بیان داشت: برای هر کدام از این سایتها اعتباری معادل ۵۰۰ میلیون تومان نیاز است.

مدیر عامل شرکت مخابرات لرستان همچنین از فعالیت ۳۶۰ دفتر "ای سی تی" روستایی در لرستان خبر داد.