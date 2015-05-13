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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۱۲

افخم:

اجازه بازرسی از کشتی ایرانی عازم یمن را نمی‌دهیم

اجازه بازرسی از کشتی ایرانی عازم یمن را نمی‌دهیم

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به اظهارات مقامات سعودی مبنی بر بازرسی کشتی نجات ایران تأکید کرد: کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه ایران را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرضیه افخم، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت: به کشورهای درگیر در جنگ یمن اجازه بازرسی کشتی حامل کمک‌های انسانی جمهوری اسلامی ایران داده نخواهد شد.

افخم در مورد ارسال کمک‌های انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران برای مردم بی‌دفاع یمن گفت: متأسفانه محاصره کینه‌توزانه کشورهای متجاوز به یمن که قریب پنجاه روز تداوم داشته‌ شرایط زندگی و گذران امور اولیه در این کشور را بسیار وخیم کرده و در آستانه فاجعه انسانی قرار داده است

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: طی روز‌های گذشته موضوع ضرورت ارسال فوری کمکهای غذایی و دارویی با نهادهای بین‌المللی مسئول در این زمینه به‌طور فشرده پیگیری شد و ارسال کمک‌های جمهوری اسلامی ایران آغاز شده است که امیدواریم در اولین زمان و با هماهنگی دفتر امور کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد به دست مردم یمن برسد.

کد مطلب 2580015
سیامک صدیقی

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