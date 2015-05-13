انبارهای غله مازندران نظارت بهداشتی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جان بابایی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی معاونان غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی کشور اظهار داشت: شرکت کنندگان با حضور در کارگروه های تخصصی غذا، دارو، تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه با برنامه های سال ۹۴ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دراین بخش ها آشنا می شوند .

وی تصریج کرد:ارائه برنامه های ایمنی برنج، درجه بندی واحدهای تولیدی بهداشتی، بررسی شکایت از کالاها، اعمال سیستم مدیریت یکپارچه آزمایشگاهی، نسخه نویسی الکترونیکی، پیگیری فرآورده های سلامت محور، چگونگی کاهش هزینه دارو در بیمارستان ها از جمله موضوعاتی است که توسط دانشگاه های علوم پزشکی موفق دراین زمینه برای شرکت کنندگان گردهمایی ارائه می شود .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران گفت: برپایی نمایشگاه کتاب های تخصصی، مقالات و گزارشات علمی منتشر شده کارشناسان حوزه غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی قطب دو کشور (مازندران، گلستان، گیلان، سمنان، بابل، شاهرود) از برنامه های جنبی این گردهمایی است .

وی گفت:کنترل سلامت غذایی بعنوان اصلی ترین وظیفه دانشگاه به شمار می رود تا تندرستی و سلامت مردم به خطر نیفتد .

قاسم جان بابایی به پیگیری های مستمر سلامت محصولات در کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران اشاره کرد و ادامه داد: با اقدامات انجام شده و کد دار شدن برنج مازندران، سلامت این محصول در کشور اثبات شد.

وی ساماندهی استفاده از گندم را برنامه آینده کارگروه سلامت و امنیت غذایی مازندران برشمرد و گفت: به همین منظور چگونگی رعایت پخت استاندارد نان و استفاده از نمک به نانواهای استان آموزش داده می شود .

وی کنترل و نظارت بهداشتی دیگر محصولات کشاورزی، لبنی و سورتینگ مرکبات را از برنامه های آینده دانشگاه علوم پزشکی برای تامین امنیت غذایی مازندران اعلام کرد و گفت که با بهره گیری از بخش خصوصی این روند انجام خواهد شد.

به گفته جان بابایی به همین منظور با هماهنگی سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران مسئولان فنی که از تحصیلکردگان رشته علوم غذایی هستند بعنوان مسوول فنی محل های تولید و عرضه مواد غذایی بکارگرفته شوند .