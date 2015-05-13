فعالیت ۱۲هزار مدرسه غیرانتفاعی در کشور/لزوم توجه به مشارکت مردم

به گزارش خبرنگار، مجتبی زینی وند ظهر امروز چهارشنبه در گردهمایی موسسین مدارس غیر دولتی استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر تنها ۱۰ درصد دانش آموزان کشور در مدارس غیر دولتی تحصیل می کنند.

وی با اشاره به این مطلب که امروزه توسعه مشارکت های مردمی یک ضرورت انکار ناپذیر است، افزود: این مشارکت ها باید در بخش های غیر دولتی به حداکثر خود برسد تا خدمات مطلوب تری به افراد ارائه شود.

مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: اکثر موسسان مدارس عیر دولتی در استان ها و شهرستان ها پیشکسوتان آموزش و پرورش هستند که سالیان سال عمر خود را در کسوت معلمی سپری کرده اند.

زینی وند یادآور شد: این افراد در چار چوب مقررات و ضوابط در ارتقای کیفیت آموزش و پرورش مدارس خالصانه تلاش می کنند.

وی ادامه داد: تنها راه نجات آموزش و پرورش از مشکلات توسعه مشارکت های مردمی است و یکی از شاخص های توسعه در کشوری میزان دسترسی افراد به آموزش با کیفیت است.

مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: یکی از اصلی ترین راه های رسیدن به این امر مهم در آموزش و پرورش نیز اجرای درست برنامه ها با مشارکت مردم است.

زینی وند اظهار داشت: بسترسازی فرهنگی، رفع مشکلات فضای آموزشی و ارائه تسهیلات متناسب با توان مالی مردم می تواند درصد پوشش دانش آموزان در مدارس غیر دولتی را بالا ببرد.

وی افزود: نگاه دولت تدبیر و امید بر توسعه مشارکت های مردمی به عنوان سیاست اصلی وزارت آموزش و پرورش است و مصداق اصلی این توسعه تقویت مدارس غیر دولتی است.

مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: علی رغم اینکه تلاش بر رفع مشکلات مدارس غیر دولتی است متاسفانه ساز و کار فراهم نیست و تنگ نظری هایی که در این راستا وجود دارد کار را با محدودیت هایی مواجه کرده است.

زینی وند یادآور شد: تعطیل شدن مدارس غیردولتی هزینه زیادی را بر دولت تحمیل می کند و برخی تنگ نظری ها موجب شده این مدارس هم اکنون با کوهی از مشکلات مواجه باشند.

وی ادامه داد: تجارب جهانی نشان داده که هر جا دولت به آموزش و پرورش و مشارکت مردم توجه کرده و سیاست مشارکت مبنای عمل مسوولان قرار گرفته آن کشور در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و غیره با توسعه روبرو شده است.

مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش گفت: افزایش سرمایه اجتماعی نتیجه اعتماد به سیاست گذاری هایی است که در این راستا انجام می شود و تقویت بخش غیردولتی در آموزش و پرورش در گرو بالا بردن سهم درآمد آن در این نهاد است.

زینی وند اظهار داشت: استفاده از ظرفیت و پتانسیل مردم در توسعه آموزش و پرورش یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده و در همه اسناد فرادستی مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: تلاش برای ارتقا کیفیت آموزشی در مدارس غیر دولتی ضروری است و زمانی که کیفیت آموزشی پایین باشد انتظارات اولیا برآورده نمی شود لذا حضور دانش آموزان در مدارس غیر دولتی کم می شود.

مدیر کل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: همچنین موسسین مدارس غیر دولتی استان باید توجه بیشتری به نمرات نهایی دانش آموزان داشته و کیفیت بخشی را اولویت قرار دهند.

زینی وند یادآور شد: رتبه بندی مدارس سال آینده در سطح کشور اجرا می شود و ساز و کار لازم برای اجرای این رتبه بندی فراهم شده و این رتبه بندی میزان مقبولیت یک مدرسه غیر دولتی در منطقه را مشخص می کند.

وی در پایان ادامه داد: بیمه کارکنان مدارس غیر دولتی یکی از مشکلات این مدارس است و این مساله به صورت جدی در دست پیگیری است و نمایندگان در مجلس نیز در تلاش برای حل این مهم هستند.