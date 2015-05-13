حمایت ویژه از تاسیس شهرک های صنعتی خصوصی در اردبیل

ابراهیم فریدی در گفتگو با خبرنگار مهر از جمله عملکرد های شاخص سال گذشته شرکت شهرک های صنعتی را صدور جواز تاسیس به شهرک صنعتی غیر دولتی «شیرآلات قهرمان» عنوان کرد.

وی افزود: علاوه بر این یک شهرک دام و طیور به استان پیشنهاد شده است و دو مورد دیگر پیشنهاد ایجاد شهرک صنعتی خصوصی طرح شده و در دست بررسی است.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان با اعلام آمادگی این نهاد اجرایی جهت حمایت از شهرک های صنعتی خصوصی افزود: هرگونه زیرساخت و امکانات مورد نیاز جهت آغاز به کار چنین شهرک هایی تامین می شود.

فریدی در پاسخ به این سوال که آیاد بخش دولتی انشعابات و زیرساخت های لازم برای این شهرک ها را تامین خواهد کرد، تصریح کرد: در این خصوص مقرراتی وجود دارد که دستگاه های اجرایی از آن تبعیت می کنند.

وی گفت: بعد از مکان یابی محل پیشنهادی بخص خصوصی برای دایر کردن شهرک صنعتی و تائید آن بخش دولتی تا درب واحد تولیدی تمامی امکانات و انشعابات را تامین می کند.

این مسئول با ذکر مثالی به شیرآلات قهرمان اشاره کرد که با وجود مشکل زمین انتخابی به دستور استاندار آب و گاز آن اجرا شد.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان تاکید دارد که این طرح مجزا از واگذاری شهرک های صنعتی به بخش خصوصی است و با هدف توسعه مشارکت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری در بخش صنعت انجام می شود.