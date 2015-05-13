۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اشتغال در کردستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله زاده ظهر امروز چهارشنبه در نشست با استاندار کردستان و امضای تفاهم نامه مشترک استانداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته و در راستای حمایت از بخش تولید در استان کردستان ۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به افراد متقاضی پرداخت شده است.

وی با اشاره به نگاه ویژه صندوق کارآفرینی و امید به استان کردستان عنوان کرد: سال گذشته کردستان با اعتبار ۲۸۷ میلیارد ریالی مقام سوم کشور را در زمینه پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است و این یکی از ظرفیت های بالا برای حمایت از بخش تولید در کردستان است.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی و امید کشور با اشاره به نیاز کشور در حوزه ایجاد فرصت های جدید شغلی گفت: اشتغال یکی از نیازهای جدی در کشور است و در همین راستا صندوق کارآفرینی و امید تلاش دارد که زمینه را برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فراهم کند.

وی به تغییر سیاست های صندوق اشاره کرد و افزود: سیاست جدید صندوق حمایت از کسب و کار خرد و همچنین تنوع در تولید است که در همین راستا حمایت از تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی نیز قرار می گیرد.

نورالله زاده تدوین سیاست های منطقه ای و استانی برای حمایت از بخش تولید را از دیگر برنامه های صندوق عنوان کرد و یادآور شد: صندوق تلاش دارد تا بر اساس ظرفیت های هر استان و منطقه تسهیلات را به افراد متقاضی اشتغال پرداخت کند که این مهم فرصت های بهتری را برای ایجاد اشتغال فراهم می کند.

وی در پایان گفت: صندوق در برنامه جدید خود از تولید تا بازاریابی حمایت خواهد کرد و به همین دلیل باید در سراسر کشور از تمامی ظرفیت های در اختیار به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.