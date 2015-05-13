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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

نورالله زاده:

۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اشتغال در کردستان پرداخت شد

۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به متقاضیان اشتغال در کردستان پرداخت شد

سنندج – مدیرعامل صندوق کارآفرینی و امید کشور از پرداخت ۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به حوزه اشتغال در استان کردستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر نورالله زاده ظهر امروز چهارشنبه در نشست با استاندار کردستان و امضای تفاهم نامه مشترک استانداری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته و در راستای حمایت از بخش تولید در استان کردستان ۲۸۷ میلیارد ریال تسهیلات به افراد متقاضی پرداخت شده است.

وی با اشاره به نگاه ویژه صندوق کارآفرینی و امید به استان کردستان عنوان کرد: سال گذشته کردستان با اعتبار ۲۸۷ میلیارد ریالی مقام سوم کشور را در زمینه پرداخت تسهیلات به خود اختصاص داده است و این یکی از ظرفیت های بالا برای حمایت از بخش تولید در کردستان است.

مدیر عامل صندوق کارآفرینی و امید کشور با اشاره به نیاز کشور در حوزه ایجاد فرصت های جدید شغلی گفت: اشتغال یکی از نیازهای جدی در کشور است و در همین راستا صندوق کارآفرینی و امید تلاش دارد که زمینه را برای ایجاد فرصت های جدید شغلی در کشور فراهم کند.

وی به تغییر سیاست های صندوق اشاره کرد و افزود: سیاست جدید صندوق حمایت از کسب و کار خرد و همچنین تنوع در تولید است که در همین راستا حمایت از تاسیس و راه اندازی شرکت های تعاونی نیز قرار می گیرد.

نورالله زاده تدوین سیاست های منطقه ای و استانی برای حمایت از بخش تولید را از دیگر برنامه های صندوق عنوان کرد و یادآور شد: صندوق تلاش دارد تا بر اساس ظرفیت های هر استان و منطقه تسهیلات را به افراد متقاضی اشتغال پرداخت کند که این مهم فرصت های بهتری را برای ایجاد اشتغال فراهم می کند.

وی در پایان گفت: صندوق در برنامه جدید خود از تولید تا بازاریابی حمایت خواهد کرد و به همین دلیل باید در سراسر کشور از تمامی ظرفیت های در اختیار به بهترین شکل ممکن بهره برداری شود.

کد مطلب 2580020

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