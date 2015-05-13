اهدا ۳۰۰ میلیون ریال تجهیزات کتابخانه ای به کانون های مساجد همدان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی فیض منش ظهر چهارشنبه در مراسم اهدای تجهیزات کتابخانه ای به کانون های مساجد استان همدان اظهار داشت: ارتقا سطح فرهنگ اسلامی و ترویج اندیشه های اسلامی و مذهبی و علمی در بین اقشار مختلف جامعه از مهمترین هدف تجهیز کتابخانه های کانون های مساجد است.

وی با اشاره به اینکه به روز شدن تجهیزات کتابخانه ای از دیگر اهداف تجهیز کتابخانه های کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان است، ابراز داشت: طرح اهدای تجهیزات کتابخانه ای به کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان در راستای اجرای اهداف و سیاست های راهبردی ستاد عالی کانون های مساجد در پشتیبانی از کتابخانه های مساجد استان است.

مدیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان عنوان داشت: ۱۲۰ قفسه کتاب، ۳۰ میز مطالعه، ۱۲۰ صندلی به ۳۰ کتابخانه کانون فرهنگی و هنری مساجد سراسر استان همدان اهدا می شود.

فیض منش با تاکید بر اینکه حمایت از کتابخانه ها در رشد و بالندگی فکری اعضای کانون های فرهنگی و هنری مساجد تاثیر گذار است، بیان کرد: تجهیزات کتابخانه ای در حمایت از کتابخانه های جدید و ارائه خدمات کتابداری به ویژه در مناطق محروم و دور افتاده توزیع می شود.

مدیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان اظهار داشت: در همین راستا ۳۰۰ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال تجهیزات کتابخانه ای به کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان اهدا می شود.

فیض منش با اشاره به این موضوع که توسعه و غنی شدن کتابخانه های مساجد موجب رشد فرهنگی محلات می شود، عنوان داشت: عموم مردم می توانند در این کار فرهنگی مشارکت کنند.

وی ادامه داد: مردم می توانند با اهدای کتاب و کتابخانه های شخصی خود و تجهیزات کتابخانه ای و اهدا انواع کتاب مساجد را در راه فرهنگی کمک کنند.

مدیر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان همدان با بیان اینکه بیشتر اعضای کتابخانه های مساجد را جوانان و نوجوانان تشکیل می دهند، گفت: وجود کتابخانه های مساجد در مناطق محروم و روستا ها باعث بهره مندی کودکان، جوانان و نوجوانان این مناطق از این منابع می شود.