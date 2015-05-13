پایگاههای مشترک نظارتی توسط تعزیرات حکومتی لرستان ایجاد می شود

بهرام براری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: یکی از اولویتهای اصلی ما در تعزیرات حکومتی لرستان طی سالجاری راه اندازی پایگاههای مشترک نظارتی در سطح استان لرستان است.

وی با بیان این پایگاههای نظارتی در همه شهرهای لرستان راه اندازی خواهند شد عنوان کرد: این پایگاههای مشترک نظاری در راستای نظارت بر عرضه کالا و خدمات در شهرهای مختلف استان راه اندازی می شوند.

مدیر کل تعزیرات حکومتی لرستان با بیان اینکه این پایگاههای مشترک نظارتی در نقاط شلوغ و پر تردد شهرهای لرستان ایجاد می شوند بیان داشت: در این پایگاهها نمایندگان دستگاههای نظارتی در این زمنیه حضور خواهند داشت.

براری بیان داشت: در این پایگاههای مشترک نظارتی به صورت مستقیم و بدون واسطه به شکایات مردمی در زمینه تخلفات اقتصادی در سطح شهرهای لرستان رسیدگی و رای لازم صادر می شود.