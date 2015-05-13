بهره برداری از پروژه آبرسانی به کهک/ آب سرشاخه بر شاخسار روستا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت آب و فاضلاب روستایی استان قم، طرح بزرگ آبرسانی به کهک جهت تأمین آب شرب اهالی روستاهای این بخش اجرا می‌شود. مطالعات اولیه این پروژه بزرگ از سال ۸۶ آغاز شد و فاز نخست آن طی سال‌های ۸۷ تا ۸۹ به اتمام رسید و با راه اندازی این فاز بخشی از روستاهای تابعه شهر قنوات آبرسانی شدند.

در سال ۹۱ نیز مطالعات فاز یک آبرسانی به شهر کهک در دست اقدام قرار گرفت که این طرح در پایان سال ۹۲ به نتیجه رسید و عملیات اجرایی آن در قالب یک پروژه مشارکتی با بخش خصوصی با اعتبار ۹ میلیارد تومان آغاز شد که این پروژه در حال حاضر و به گفته مدیر عامل آبفار هم اکنون پیشرفت ۹۹.۵ درصدی را تجربه کرده و از ابتدای سال جاری و قبل از افتتاح رسمی، آبرسانی به بخش کهک و برخی از روستاهای اطراف این شهر آغاز شده است.

در ابتدای آغاز این طرح جمعیت تحت پوشش ۱۱ هزار نفر پیش بینی شده بودند که در پایان این رقم به ۱۶ هزار نفر افزایش داشته است و محل تامین آب نیز سرشاخه‌های دز است.

تاکنون مجموع عملیات لوله گذاری شده در این طرح ۱۵ هزار و ۳۵۰ متر از نوع لوله چدن و فولادی است و که با دو ایستگاه پمپاژ با ظرفیت پانزده هزار متر مکعب در شبانه روز ۱۰۰ لیتر بر ثانیه آب را به کهک و روستاهای مورد نظر پمپاژ می‌کند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم که طی سفر به منطقه کهک و روستاهای اطراف از نزدیک روند طرح فاز یک آبرسانی را مورد بازدید قرار داده است، روستاهای هدف در فاز اول جهت آبرسانی را سیرو، امامزاده ابراهیم، ورجان و شهر کهک عنوان و بیان کرد: با توجه به مشکلات عدیده‌ای روستاهای ذکر شده در زمینه تأمین آب پروژه آبرسانی به این مناطق در دستور کار قرار گرفت.

علی جان صادق‌پور ادامه داد: در این پروژه آب بعد از پمپاژ از ایستگاه صرم به ایستگاه ورجان و از آنجا به ایستگاه سیرو پمپاژ می‌شود و در ‌‌نهایت بعد از آبرسانی در روستاهای مذکور آب به شهر کهک می‌رسد.

وی راه اندازی این پروژه را موجب رضایتمندی نسبی در اهالی روستاهای منطقه عنوان و بیان کرد: ما تلاش داریم تا با اجرای سایر پروژه‌های آبرسانی و همدلی با مردم بتوانیم رضایتمندی ایجاد شده را حفظ کنیم.

۷۰۰ متر مکعب در شبانه روز آب برای شهر کهک تأمین می‌شود

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم به کمبود آب در استان قم اشاره و ابراز داشت: کمبود آب در این منطقه امری جدی و مبرهن است و آن چیزی که موجب رفع حداقلی نیاز‌ها مردم و مدیریت آب موجود می‌شود اعمال مدیریت صحیح در مصرف آب و مشارکت و توجه جدی مردم به صرفه جویی است.

وی در ادامه درباره تأمین آب برای شهر کهک بیان کرد: در حال حاضر ۷۰۰ متر مکعب در شبانه روز آب برای شهر کهک تأمین می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم همچنین در ادامه روند بازدید از پروژه‌های آبرسانی به شهر و روستاهای کهک و با حضور در مسجد جامع کرمجگان از نزدیک در جریان مشکلات مردم این بخش در بحث کمبود آب قرار گرفت، کمبود آب از جمله مشکلات ارائه شده از سوی اهالی روستا بود.

صادق‌پور نیز در این نشست که اعضای شورای کرمجگان نیز در آن حضور داشتند، طی سخنانی با تأکید بر اینکه درکشور ما کمبود آب وجود ندارد، گفت: مدیریت صحیح، آنچه که دراختیار ما است به راحتی می‌تواند علاوه بر تأمین نیاز‌ها وابستگی به دیگر کشور‌ها را نیز کاهش دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم استفاده از حربه اقتصادی برای ضربه زدن به کشور توسط دشمنان را یکی از برنامه‌های دشمن در شرایط کنونی عنوان کرد و افزود: مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته در نامگذاری سالهای اخیر پیوسته بحث صرفه جویی و اقتصاد مقاوتی را مورد اشاره قرار داده‌اند که این حاکی از مهم بودن این بحث است.

وی استفاده صحیح از آب را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: متأسفانه عدم رعایت الگوی صحیح در مصرف یکی از مشکلات عدیده است که ما این نکته را در بسیاری از مصارف خود چه در بخش آب و چه در بخش‌های دیگر مورد توجه قرار نداده و مصرف گرائی یکی از ویژگی‌های مردم شده است.

صادق‌پور به مدیریت صحیح آب در برخی از کشورهایی اروپایی اشاره کرد و گفت: ما اگر بخواهیم از آبی که در اختیار داریم بهترین استفاده را داشته و برای رفع نیاز‌هایمان استفاده کنیم تنها راه توجه به اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه ما کشوری مسلمان و بهترین دین در جهان هستیم متأسفانه بر خلاف دستورات دینی و شرع بخصوص در زمینه مصرف گرایی و صرفه جویی عمل می‌کنیم.

متوسط بارندگی در قم حدود یک پنجم متوسط بارندگی در دنیا است

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی قم تأکید کرد: اگر هر فرد فرهنگ درست مصرف کردن را از خانواده و فرزندان خود آغاز کند قطعا این فرهنگ نسل به نسل منتقل شده و ما در آینده نیز شاهد مشکل نخواهیم بود.

وی در ادامه به مشترکین آبفار در روستای کرمجگان اشاره و بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به ۱۲۰۰ مشترک به شکل دائم و غیر دائم در روستا حضور دارند که می‌توانند با کاهش مصرف خود مشکل کم آبی را در این روستا تا حدودی مرتفع کنند.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی متوسط بارندگی در قم را حدود یک پنجم متوسط بارندگی در دنیا دانست و گفت: این میزان بارندگی در روستاهای قم نیز رقم کمتری است و متأسفانه حوزه‌های آبی دیگری نیز برای آوردن آب به قم وجود ندارد و باید همین میزان آبی که از سرشاخه‌ها به قم رسیده را با مدیریت صحیح برای رفع نیاز‌ها استفاده کنیم.