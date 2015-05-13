رسیدگی به محرومان و مستضعفان مهمترین دغدغه مسئولان نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی صفایی پور ظهر چهارشنبه در نشستی با مسئول و پرسنلاداره بهزیستی شهرستان میامی رسیدگی به محرومان و مستضعفان را مهمترین دغدغه امام و رهبری دانست و افزود: انقلاب جمهوری اسلامی ایران انقلابی برای خدمت به این قشر بود.

وی گفت: توجه به محرومان که به دلایل مختلف از جمله تنگدستی و بیماری با مشکلات مالی و جسمی مواجه هستند از اهداف مهم انقلاب اسلامی است.

امام جمعه میامی با بیان اینکه روح عزت نفس و خودباوری در بین محرومان جامعه به خوبی دیده می شود تصریح کرد: اگر استعدادهای اینگونه افراد شناسایی شود می توانند خلاقیت های خوبی در زمینه های مختلف داشته باشند.

صفایی پور همچنین به فعالیت های گسترده بهزیستی در زمینه های توانبخشی، اجتماعی، باز پروری و ... اشاره کرد و افزود: بهزیستی چتر حمایتی و در خدمت جامعه است و حمایت های دولت و ملت باید با یکدیگر تلفیق شود تا مسئولیت سنگینی که در برابر این قشر از جامعه داریم به سرانجام برسد.

وی ضمن بیان اینکه کار کردن با این قشر از جامعه بسیار با ارزش است، خاطرنشان کرد: افضل ترین اعمال خدا باوری و ایمان به خدا است و پس از ایمان به خدا خدمت به مردم افضل ترین اعمال بوده که این نشان از ارزش بالای خدمت به مردم بویژه محرومان و مستضعفان است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی میامی تاکید کرد: اسلام محوری و اخلاق محوری باید سرلوحه کار مسئولان نظام باشد و تعامل با دستگاه ها نیز می تواند برای پیشرفت و ارتباط با خیرین و سلامت اداری تاثیرگذار باشد.

صفایی پور با بیان اینکه محرومان جامعه قشر کم درآمد هستند و باید کرامت آنها حفظ شود، تاکید کرد: شما عهده دار حفظ کرامت معلولان و مددجویان بهزیستی هستید و باید در زمینه های مالی و جانی نسبت به حفظ کرامت این افراد توجه داشته باشید.

وی در خاتمه توجه به مهارت های فردی معلولان و مددجویان بهزیستی را ضروری دانست و افزود: کار مددکاران اجتماعی، تخصصی، گسترده و خدماتی است و در این خدمات پیشگیری از مشکلات معلولان و بیماران و توجه به توانایی ها آنان در تخصص های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است.

سید محمود سیف رئیس اداره بهزیستی شهرستان میامی نیز در ابتدای این جلسه گزارشی از فعالیت های این اداره در سطح شهرستان را ارائه کرد.