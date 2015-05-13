۲۱۹ کیلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر کشف شد

سردار حیدر عباس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برنامه‌های بسیار خوبی به منظور مقابله به توزیع و قاچاق مواد مخدر در استان بوشهر اجرا شده است و تلاش داشتیم که استان بوشهر به فضایی ناامن برای سوداگران و قاچاقچیان تبدیل شود.

وی اضافه کرد: استان بوشهر به عنوان بارانداز مواد مخدر شناخته نمی‌شود و بلکه به عنوان محل ترانزیت و جابجایی مواد مخدر به استان‌های جنوبی و غربی توسط قاچاقچیان استفاده می‌شود که مقابله جدی در این زمینه نیز صورت گرفته است.

فرمانده انتظامی استان بوشهر ادامه داد: در بازجویی‌هایی که از قاچاقچیان مواد مخدر صورت گرفته است، این سوداگران عنوان کرده‌اند که مسیر ترانزیت مواد مخدر آنها از استان بوشهر تغییر کرده است و عامل این تغییر مسیر نیز کنترل‌ها و برخوردهای جدی در استان بوشهر است.

وی میزان کشفیات مواد مخدر در استان بوشهر را مطلوب توصیف کرد و افزود: از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۴۳۵ کیلوگرم مواد مخدر در استان بوشهر کشف شده است که در هفته جاری یک محموله ۲۱۹ کیلوگرمی مواد مخدر کشف شد و قاچاقچیان دستگیر شدند.

سردار عباس‌زاده به اجرای عملیات‌های مشترک با دیگر استان‌ها برای کشف مواد مخدر اشاره کرد و بیان داشت: در عملیات‌های مشترک انجام شده در سال گذشته ۱.۲ تن مواد مخدر کشف شد.